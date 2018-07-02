Kullandıkları Kıbrıs Türk malları istimlak edilen Rumlar beklemede

Mari’de (Tatlısu) 1974’ten sonra tarım ve hayvancılık amacıyla kullandıkları Kıbrıs Türk malları istimlak edilen Rumların, Rum Hükümetinden kendilerine başka bir alanda kullanacakları toprak verilmesini bekledikleri belirtildi.



Fileleftheros gazetesine göre, Mari Muhtarı Maria Yeorgiu, çiftçi ve hayvancıların kendilerine başka bir yerde toprak verilip verilmeyeceği, verilecekse ne zaman verileceği ve Kıbrıs Türk topraklarında ekili olan ağaçlarını yeniden ekmelerinde yardımların yapılıp yapılmayacağına netlik kazandırılmasını beklediklerini belirtti.



Yeorgiu, ayrıca, 135 nüfuslu köyün yaklaşık yarısının bu sorundan etkilendiğini ifade etti.



Haberde, bahse konu Kıbrıs Türk mallarının, köyün komşu olduğu Vasiliko’da enerji merkezi tesislerinin yapılması amacıyla istimlak edildiği anımsatıldı.

