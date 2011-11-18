Kulak çınlamasını ciddiye alın!

Genellikle önemsenmeyen kulak çınlaması, kanserden, orta kulak iltihaplarına, alerjiden geniz eti büyümesine kadar pek çok hastalığın ayak sesi olabilir.

Çınlama, yani tinnitus, dışarıdan sesli bir uyaran olmadığı halde bir ses varmış gibi kulakta ya da kafa içinde ses algılanması olarak tanımlanıyor. Yüz kişiden 15’inde görülen sorun, yaş ilerledikçe artıyor ve 50 ile 80 yaş aralığında oran yüzde 40’lara kadar yükseliyor. Kulak çınlamasının bir hastalık değil, pek çok hastalıkta oluşabilen bir şikâyet olduğunu belirten KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mert Bilgili, çınlamanın sürekli veya aralıklı olabileceğini, ton ve şiddet açısından da değişkenlik gösterdiğini belirtiyor.

Çınlamanın bazen uğultu, bazen ıslık gibi duyulduğun ve çok hafif olabildiği gibi çok rahatsız edici de olabileceğini söyleyen Bilgili, kulak çınlamasının nedenleri hakkında şunları söylüyor: “Kulak kiri, kulak kanalında yabancı cisim, tümörler, dış kulak yolunun tıkanması, orta kulak iltihapları, alerji, geniz eti büyümesi, yaşlılığa bağlı işitme kayıpları, ani yüksek sese maruz kalma, uzun süre gürültülü ortamda çalışma gibi etkenler kulak çınlamalarına yol açabilmektedir. Bunlardan başka kafa travması, menenjit gibi nörolojik hastalıklar ve depresyon gibi bazı psikolojik rahatsızlıklar da kulak çınlamasına neden olabilir.

TEŞHİS İÇİN NELER YAPILIYOR? Hastalara detaylı endoskopik ve mikroskobik KBB muayenesi, nörolojik muayene, genel tıbbi muayene yapılması gerektiğini söyleyen Dr. Bilgili, “Bu tür hastaların değerlendirilmesi ve muayenesinde öncelikle aşağıdaki üç konu üzerinde özellikle durulmalıdır” diyor:

• Tümör gibi önemli, ilerleyici bir hastalığın varlığı,

• Çınlamanın türü ve özelliklerinin belirlenmesi,

• İç kulak fonksiyonlarındaki bozuklukların saptanması.

AMELİYAT DA TEDAVİ SEÇENEKLERİ ARASINDA Çınlama şikâyeti olan hastaların tedavisini yaparken bunun bir hastalık değil, bir belirti olduğunun unutulmaması gerekiyor. Kulak çınlaması olan hastalara uygulanabilecek tedavi seçenekleri ise şöyle sıralanıyor:

• Kan akımını artıran ilaç ve doğal besin destek ürünlerini de içeren ilaç tedavileri,

• Lazer, Elektromanyetik Uyarım, Elektroterapi,

• Maskeleme, Tinnitus Retraining Terapi,

• Akupunktur, Hipnoterapi,

• Hiperbarik Oksijen,

•Ameliyatlar.

KULAK ÇINLAMASIYLA MÜCADELE İÇİN...

KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mert Bilgili, kulak çınlaması olanlara şu önerilerde bulunuyor:

• Yüksek sesli müziğe, gürültüye maruz kalınmamalıdır.

• Kan basıncı kontrol edilmeli, tuz alımı kısıtlanmalıdır.

• Sinirlilik ve gerginlik en aza indirilmeli, kahve, kola ve sigaradan uzak durulmalıdır.

• Günlük egzersizler yapılmalı, yeterince dinlenmeli ve düzenli uyku uyunmalıdır. Baş yüksekte yatılırsa, çınlamada azalma olabilir.

• Kulak çınlamasının sağırlığa neden olmayacağını bilerek, bu sesler rahatsız edici ama önemsiz bir gerçek olarak kabul edilip ve olabildiğince yok sayılmalıdır.

• Çınlama, akşam saatlerinde çoğunlukla etraf sessizleştiği zaman daha fazla fark edilir. Odada ses çıkartan bir saat, radyo, TV bulunması, çınlamayı bastırarak uyumaya yardımcı olur.

• Sakinleştirici ilaçlar, doktor tavsiyesi ile kullanılmak şartıyla rahatlama sağlayabilir.

• Çok gerekli değilse çınlamaya yol açma ihtimali olan ilaçlar kullanılmamalıdır.