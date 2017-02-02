Kuik: “erdoğan Türkiye’nin İç Sorunlarını Yunanistan Aleyhindeki Saldırgan Politikalara Dönüştürmemeli”

Lefkoşa, 2 Şubat 17 : Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Terens Kuik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin iç sorunlarını Yunanistan aleyhindeki saldırgan politikalara dönüştürmemesi gerektiğini söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştirmekte olan Kuik, dün, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ve Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos ile görüştü.

Habere göre Kuik, Kasulidis ile görüşmesinde yaptığı açıklamalarda, Kardak’ta çıkan son gerginliği yorumladı. Yunanistan’ın sınırlarının belli olduğunu kaydweden Kuik, Lozan Anlaşması’nda olduğu gibi, koşulların kesin olduğunu ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı Apostolakis’in de söylediği gibi, Yunanistan’ın her şeye hazır olduğunu, hiçbir şeyden korkmadığını ve Yunanistan’ın küçümsenmemesi gerektiğini söyledi.

Kuik, son durumu soğukkanlılıkla karşıladıklarını; tahriklere boyun eğmeyeceklerini ve bu gibi durumlarla nasıl baş edebileceklerini iyi bildiklerini ifade etti.

Gazete, Başpiskopos II. Hrisostomos’un ise, Kuik ile tüm konuları kapsayan güzel bir görüşme yaptıklarını ve yalnızca dini konulara değil, ulusal ve toplumsal konulara da değindiklerini söylediğini yazdı.

Habere göre II. Hrisostomos, Kuik ile tüm konularda aynı çizgiye sahip olduklarını gözlemlediğini ve Yunanistan Hükümeti’nin ilk defa, “ulusal davada” net bir çizgiye sahip olmasının, kendisini çok mutlu ettiğini kaydetti.

Politis gazetesi ise, Kuik’in Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile görüşmesinde, Rum ve Yunan Dışişleri Bakanlıklarının özellikle Kıbrıs sorunuyla ilgili “mükemmel işbirliğine” değinildiğini yazdı.

Gazete, Kuik’in Şilluris ile görüşmesinde ise, Kıbrıs sorunu ile Ege’deki krizin ele alındığını kaydederken, Kuik’in Şilluris’i, Yunanistan ile ilgili konulara dair bilgilendirdiğini aktardı.

Habere göre Kuik ile Şilluris görüşmesinde, Şilluris’in katıldığı Meclis Başkanları düzeyindeki Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail zirvesi de tartışıldı.

Haberde, Kuik’in güneydeki temasları çerçevesinde Yunan Askeri Mezarlığı’nı da ziyaret ettiği ve çelenk bıraktığı da belirtildi.

YUNANİSTAN KAMU DÜZENİ VE VATANDAŞI KORUMA BAKAN VEKİLİ GELİYOR

Bu arada gazete, Yunanistan Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakan Vekili Nikos Toskas’ın yarın Güney Kıbrıs’a geleceğini yazdı.

Gazete, Toskas’ın ziyareti çerçevesinde doğal felaketlerle mücadeleyle ilgili anlaşma imzalanacağını kaydetti.

(GE/HA)