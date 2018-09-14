Kudüs’te Güney Kıbrıs, Yunanistan Ve İsrail Arasındaki Üçlü Görüşme

HRİSTODULİDİS İLE KOCİAS BUGÜN KAHİRE’YE GİDECEK; KOCİAS BUNUN ÖNCESİNDE GÜNEY KIBRIS’TA METROPOLİTLİKLE ANLAŞMA İMZALAYACAK



Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında dün Kudüs’te üçlü görüşme yapıldı. Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın yeni bir üçlü görüşme için bugün Kahire’ye gidecekleri haber verildi.



Fileleftheros’un “Erdoğan’a Açık Mesaj- Kudüs Üçlü Görüşmesi Türk Planlarına Yanıt Veriyor” başlıklı manşet haberinde, Kudüs’te dün gerçekleştirilen “çok önemli” üçlü görüşmenin Türkiye’ye, özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mesaj olduğunu iddia etti.



Gazete, Dışişleri Bakanlığı’nı da yürüten İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias’ın açıklamalarından çıkardığı sonuçları şu şekilde özetledi:



“Üç ülke, Doğu Akdeniz boru hattı temelinde, bölge işbirliklerinin genişletilmesi konusunda kararlıdır. Bu genişleme Mısır’ı da oyuna dahil ediyor. Kıbrıs ve Yunanistan Dışişleri Bakanları, Mısır Dışişleri Bakanıyla görüşmeler yapmak için bu gece geç saatlerde Kahire’ye gidecek. Seyahatin, Hristodulidis ile Kocias Kudüs’teyken açıklanması, iki bakanın, seyahat öncesinde bazı boyutları İsrail Başbakanıyla görüşmek istedikleri anlamına geliyor.



Bu hamleler, aynı zamanda Benjamin Netanyahu’nun Doğu Akdeniz boru hattıyla ilgili açıklamaları, doğal gazın izleyeceği güzergâhla ilgili manzarayı netleştiriyor. Türkiye’ye yönelik boru hattıyla ilgili istek ve düşüncelerin unutulması gerekecek. Bu ise Ankara’nın, bölge doğal gazının taşınmasıyla enerji kaynaklarını kontrol etmek konusundaki isteklerinin sona ermesi gerekeceği anlamına geliyor.



Benjamin Netanyahu’nun ‘tüm ülkelerin, karasularına; uluslararası anlamda tanınmış karasularına saygı göstermesi gerektiği’ şeklindeki açıklaması, doğrudan Türkiye’ye ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına sürekli karşı çıkılmasına yöneliktir.”



Hristodulidis ile Kocias’ın dün akşamdan bu yana Güney Kıbrıs’ta bulunduklarını ve bugün birlikte Kahire’ye gideceklerini yineleyen gazete, Hristodulidis ile Kocias’ın Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile yapacakları görüşmenin ardından, yeni açıklamalar ve iki bakana ait yeni temaslar ortaya çıkmasının ihtimal dahilinde olduğunu ekledi.



GAZ EKSENLİ GENİŞLEME



Gazete “Boru Hattı Aracılığıyla Genişleme- Kıbrıs, İsrail, Yunanistan Dışişleri Bakanlarının Görüşmesi Sırasında Önemli Kararlar- Netanyahu’dan Türkiye’ye Mesaj- Bir Sonraki Durak Kahire- Eurovision’la İlgili de Açıklama” başlıklarıyla iç sayfadan da yer verdiği haberinde, hedeflenen şeyin, doğal gaz eksenine dayalı genişletilmiş bir bölgesel işbirliği sağlanması olduğunu yazdı.



Kudüs’te dün gerçekleştirilen görüşmenin, geniş bölgede, genişletilmiş bir işbirliğine dair temelleri attığını kaydeden gazete, bunun hayata geçirilmesi halinde, Doğu Akdeniz’in buna benzer bir şeyi ilk kez yaşayacağına vurgu yaptı.



Denkleme Mısır’ın da girmekte olduğunun görüldüğünü belirten gazete, Benjamin Netanyahu’nun ise yaptığı açıklamada, Türkiye’ye çifte mesaj gönderdiğini ve bunların “boru hattını unutması ve Kıbrıs’ın egemenlik haklarına saygı göstermesi” şeklinde olduğunu öne sürdü.



Üçlü görüşmenin İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ofisinde gerçekleştirildiğini ve Netanyahu’nun Dışişleri Bakanlığını yürütmekte olduğunu da anımsatan gazete, Netanyahu’nun yaptığı açıklamada “Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs arasında, çevre, enerji, güvenlik, acil durum hizmetleri, turizm vb gibi işbirliği yapılan çok şey olduğunu” söylediğini aktardı.



“Doğu Akdeniz boru hattını geliştirmek için, şu an odaklandıkları şeyin enerji konusu olduğunu ve bunun büyük bir projeden ibaret olduğunu” ifade eden Netanyahu, “bunun dünya çapında denizaltındaki en büyük projelerden biri olabileceğini ve doğal olarak bunu önemli olarak addettiklerine” işaret etti.



NETANYAHU’NUN MESAJI



Gazete, Netanyahu’nun bu açıklamayla birlikte “Türkiye’ye yönelik boru hattıyla ilgili düşüncelerin var olmaya son vermesi gerektiğini açıklığa kavuşturduğunu görüldüğünü” öne sürdü.



“Bunun Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını kontrol etme planlarına yönelik olarak Ankara’ya mesaj göndermekte olduğunu” öne süren gazete, Netanyahu’nun Erdoğan ve Türkiye’ye yönelik ikinci mesajının ise “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarıyla ilgili olduğunu” ileri sürdü.



Gazete, Netanyahu’nun bu hususta “bütün ülkelerin, karasularına; uluslararası açıdan tanınmış karasularına saygı duymaları gerektiğini düşünüyoruz ve bu hepimiz için önemli bir şeydir” ifadelerini kullandığını öne sürdü.



Bu arada gazete, Netanyahu’nun açıklamaları sırasında, bir sonraki Eurovision’un Tel Aviv’de yapılacağını gazetecilere açıklama fırsatı yakaladığını da yazdı.



“İŞBİRLİĞİMİZ BİR İSTİKRAR KAPISI”



Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ise bölge ülkeleri tarafından ortaya konulan hedefler konusunda kısmen açıklayıcı olduğunu yazan gazete, Hristodulidis’in son altı ay içerisinde ikinci kez İsrail’de bulunduklarına işaret ettiğini kaydetti.



Gazeteye göre, Hristodulidis, “işbirliklerinin, bölgenin üç öngörülebilir ve güvenilir devletinin işbirliğinin istikrar açısından ek değere sahip olarak tanınmasının çok önemli olduğunu” söyledi.

İşbirliklerinin bir istikrar kapısı olarak kabul edildiğine işaret eden Rum bakan, aralarında gerçekleştirdikleri istişarelere de değinerek, özlü görüşmeler ve kararlarla yalnızca işbirliklerini güçlendirmediklerini, aynı zamanda genişletilmiş bölgesel işbirliğinin de yolunu açtıklarını ifade etti.



Habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ise açıklamasında, Orta Doğu’daki durumla ilgili konuşmaları gerektiğini ve barışçıl bir plan için Suriye’yle ilgili konuşmalarının çok önemli olduğunu ifade etti.



Barışı ve demokrasiyi seven üç ülke olduklarını ve işbirliklerini geliştirmeyi istemelerinin sebebinin bu olduğunu dile getiren Kocias, birçok fikir ve düşünceleri olduğunu ve bunları ele alacaklarını sözlerine ekledi.



Haber, Haravgi’de “EastMed En Büyük Denizaltı Projelerinden Biri Olabilir- Netanyahu, Kocias ve Hristodulidis’ten Enerji Konularına Vurgu”, Alithia’da ise “Netanyahu: Doğu Akdeniz Boru Hattına Odaklanıyoruz” başlıklarıyla yer buldu.



KOCİAS BUGÜN METROPOLİTLİKLE ANLAŞMA İMZALAYACAK



Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde ise, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile Cikko ve Dillirga Metropoliti Nikiforos arasında bugün, Yunanistan Büyükelçilik binasının inşa edileceği taşınmazın devriyle ilgili bir anlaşma imzalanacağını haber verdi.



Kocias ile Nikiforos’un bugün öğlen Engomi’deki arazinin tahsisiyle ilgili bir anlaşma imzalayacaklarını kaydeden gazete, iki taraf arasında Temmuz ayı sonlarında anlaşmaya varıldığını anımsatarak, anlaşmayla birlikte Nikiforos’un bahse konu araziye Yunanistan büyükelçilik binası inşa edilmesi konusundaki talebinin de yerine getirileceğini ekledi.