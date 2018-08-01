KTEMB Güney Kıbrıs’ta İncelemede Bulunacak

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) üyesi yaklaşık 50 Kıbrıslı Türk’ün Güney Kıbrıs’taki elektrik yerleşkelerini ziyaret edeceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, KTEMB üyesi yaklaşık 50 Kıbrıslı Türk’ün Rum Elektrik Müteahhitleri Birliği’nin (SEİK) davetlisi olarak 4 Ağustos Cumartesi günü Güney Kıbrıs’a giderek Baf bölgesinde bulunan elektrik yerleşkelerini inceleyeceklerini yazdı.

Gazete, KTEMB üyelerinin ziyaretleri sırasında şehirde bulunan bir insani yardım kuruluşuna yardımda bulunma taleplerini de dile getirdiklerini, bu çerçevede Rum Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bin Euroluk bağışta bulunacaklarını belirtirken iki birlik arasında yakın ilişki ve temasların sürekli gerçekleştirildiğini de vurguladı.

