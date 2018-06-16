Kşk Üyeleri Moskova’ya Gidiyor

YUVARLAK MASA TOPLANTISINDA KŞK’NIN ÇALIŞMA YÖNTEMLERİYLE İLGİLİ SUNUM YAPILACAK

Lefkoşa, 16 Haziran 18 (.): Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) üç üyesinin, 12 yıllık deneyimine dayanarak Komite’nin çalışma yöntemiyle ilgili sunum yapmak üzere Moskova’ya gideceği haber verildi.

Haravgi’nin “KŞK’nin İşleyişi Moskova’da Sunulacak… Bu Alandaki Uluslararası Deneyimi Hakkında Bilgilendirme” başlıklı haberine göre KŞK üyeleri 21 Haziran’da Moskova’da gerçekleşecek “kayıpların aranması ve cesetlerin kimlik belirlenmesi konusunda kurumlar arası koordineli işbirliği” konulu yuvarlak masa toplantısına davet edildi.

“General Lebed Barış Misyonu ve Rusya, Beyaz Rusya ve Moldavya’daki Uluslararası Kızılhaç Bölge temsilciliği” iş birliğinde düzenlenecek yuvarlak masa toplantısında, toplantı konusunda uzman devlet ve kurum temsilcileri ve uzmanları kayıp arama ve kimlik tespiti konularında koordinasyon üzerine görüş alış verişinde bulunacak, bu alandaki uluslararası deneyim de aktarılacak.

(ŞA/GÜL)