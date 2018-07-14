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KŞK Rum Üyesi Fotoğrafla Yardım İstiyor...

Lefkoşa, 14 Temmuz 2018 (.):edindiği bir fotoğrafı basına verdi ve bu fotoğraf aracılığıyla Kızılbaş-Küçükkaymaklı bölgesinde varlığına inanılan üçüncü gömü yeriyle ilgili bilgisi olanlardan yardım istedi.

KŞK Rum Üyesi Fotoğrafla Yardım İstiyor...

Lefkoşa, 14 Temmuz 2018 (.):edindiği bir fotoğrafı basına verdi ve bu fotoğraf aracılığıyla Kızılbaş-Küçükkaymaklı bölgesinde varlığına inanılan üçüncü gömü yeriyle ilgili bilgisi olanlardan yardım istedi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:41
KŞK Rum Üyesi Fotoğrafla Yardım İstiyor...


Kayıp Şahıslar Komitesi Rum Üyesi Nestoras Nestoros’un ofisi Anna Andreu’nun kitabından edindiği bir fotoğrafı basına verdi ve bu fotoğraf aracılığıyla Kızılbaş-Küçükkaymaklı bölgesinde varlığına inanılan üçüncü gömü yeriyle ilgili bilgisi olanlardan yardım istedi.
Alihtia haberi “Trahona (Kızılbaş) Meselesi… KŞK Şahsı Arıyor… Fotoğraftaki Yaralı Adamın Trahona Davasıyla Bir Bağlantısı Olup Olmadığını Öğrenmek İstiyor” başlığıyla aktardı.
Nestoros’un ofisinden yapılan açıklamada, çeşitli meselelerin araştırılmasına yardımcı olacak bilgilere ulaşmak hedefiyle (Nestoros’un) ofisin, Barış Harekâtı’nın birinci aşamasından sonra Türkiye’ye götürülen ve 16 Ağustos 1974’te serbest bırakılan esirlerin serbest bırakılışlarıyla ilgili fotoğraflar yayınlamakta olduğu belirtildi.
BM Barış Gücü Avusturya kontenjanı mensuplarınca yaralıların taşınmasını yansıtan fotoğrafın çekildiği noktanın Kızılbaş’taki hastanenin karşısı olduğu belirtilen açıklamada, “Kıbrıslı Rum Üye’nin Ofisi, sedyede taşınmakta olan yaralının kimliğinin belirlenmesine veya söz konusu fotoğrafın çekildiği sırada cereyan etmiş olayların aydınlatılmasına katkı sağlayabilecek herhangi bir şey bilen ve yardımcı olmak isteyenlerden yardım” istendi ve bir de telefon numarasına yer verildi.
Rum Üye Nestoras Nestoros Alithia’ya yaptığı açıklamada, basına verdiği fotoğrafta görülen kişiyi aradıklarını, fotoğrafı, Rum Haber Ajansı ve RİK adına İstanbul’da görev yapan Anna Andreu’nun, 1974’te Kıbrıs’ta görev yapan Türk subaylarla yaptığı söyleşilere yer verdiği “Generallerle Randevu” isimli kitaptan edindiklerini açıkladı.
Fotoğrafta sedyede taşınırken görüntülenen kişiyi bir süredir aramakta olduklarını, birkaç yaralı tespit ettiklerini ancak tespit edilenlerin, fotoğraftaki kişi olmadıklarını söylediğine işaret eden Nestoros gazeteye özetle şunları söyledi:
“KŞK fotoğraftaki yaralı kişiyi, Kızılbaş meselesiyle bir bağlantısı olup olmadığını öğrenmek için arıyor. 2015’te iki gömü yeri bulunmasına ve 36 kaybın kimlik tespitinin yapılmasına rağmen Kızılbaş-Küçükkaymaklı bölgesinde en az 8 kayıp daha eksik olduğundan KŞK üçüncü gömü yerini aramaya devam ediyor.”
 

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Son Güncelleme: 14.07.2018 14:21
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