Kriz Yönetimi Planlarına Uzman Rötuşu

Lefkoşa, 5 Eylül 18 (.): Yetkili birimler arasında koordinasyonsuzluk ve yetkilerin ayrılması gereği saptayan Rum yönetimi, olağanüstü hallerde uyguladığı bütün kriz yönetimi planlarını uzmanlara inceletip, gerekli değişiklikleri yapmaya karar verdi.

Fileleftheros, “Kriz Yönetimi Planları İçin Uzmanlar… Birimler Arasında Koordinasyon Eksikliği ve Yetkilerin Ayrılması Gereği Saptandı” başlıklı haberinde, Bakanlar Kurulu kararı ile Dışişleri, Savunma, Adalet, İçişleri ve Taşımacılık bakanlarından oluşan 5 kişilik Bakanlar Komitesi’nin dün kriz yönetimi planları için uzman desteği almaya karar verdiğini bildirdi.

Habere göre dün toplanan Bakanlar Komitesi, Solea’da 2016’da çıkan büyük yangın, mülteci akını, Avrupa ve diğer yerlerdeki terör faaliyetleri, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yoğun faaliyetleri ve Rum yönetiminin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbonları değerlendirme planlamasını sürdürme kararı üzerine “Zinon” isimli kriz yönetimi planını Rum Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin iş birliğinde değerlendirme ve revize etme kararı aldı. Mevcut 25 kriz yönetimi planı, yapılması gerekli değişiklikler için yakında atanacak uzman tarafından incelenecek.

Yangın söndürme ve Rum Sivil Savunma Teşkilatı tarafından kurtarma konularında ise risk değerlendirme konularında uzman akademisyen Yorgos Bustra’dan yardım alınacak. Bustra mevcut planları, Yunanistan’da meydana gelen yangını da dikkate alarak inceleyecek ve öneriler sunacak. Rum İtfaiye Teşkilatı’nın son raporunda yangın söndürme konusunda yetkili birimler arasında koordinasyonsuzluk, yetkilerin ayrılması ve koordinasyonu üstlenecek bir başkan atanması ihtiyacı saptandı.

Mevcut olağanüstü hal planlarına paralel olarak “Teykros” isimli özel ulusal planın, Rum Savunma Bakanlığı’na bağlı Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından tamamlanması bekleniyor. Bu plan gemi, uçak veya hidrokarbon platformlarında veya meskûn bölgelerde meydana gelmesi olası ciddi kazalarda geniş kitlelerin kurtarılmasına yönelik olacak.

(ŞA/GÜL)