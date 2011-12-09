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Kötü Yaşam Tarzı Tetikliyor

Kanser vakalarının neredeyse yarısının günlük yaşamdaki kötü alışkanlıklardan kaynaklandığı belirlendi.

Kötü Yaşam Tarzı Tetikliyor

Kanser vakalarının neredeyse yarısının günlük yaşamdaki kötü alışkanlıklardan kaynaklandığı belirlendi.

09 Aralık 2011 Cuma 08:55
Kötü Yaşam Tarzı Tetikliyor
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 Kanser vakalarının neredeyse yarısının günlük yaşamdaki kötü alışkanlıklardan kaynaklandığı belirlendi.

İngiliz bilim adamları, İngiltere'de her yıl tespit edilen 130 binden fazla kanser vakasının yarıya yakınının sigara ve alkol kullanımı ile zararlı gıdaların tüketilmesi gibi bir dizi ''yanlış seçimden'' kaynaklandığını saptadı.

Uzmanlar, kanserin en büyük sorumlusu olarak gösterdikleri sigaranın, kadınlarda görülen kanser vakalarının yüzde 23'üne, erkeklerde ise yüzde 15,6'sına yol açtığını belirledi.

Kadınlarda kansere neden olan bir diğer etkenin fazla kilo olduğu belirtilirken, erkeklerde ise günlük beslenme düzeninde taze meyve ve sebzelere yer verilmemesinin hastalığın en büyük tetikleyicilerinden biri olduğu bildirildi.

Ayrıntıları British Journal of Cancer'da yayımlanan araştırmanın başyazarı Prof.Max Parkin, pek çok insanın kanserin ''genlerden'' kaynaklandığına ya da ''kaderin bir cilvesi'' olduğuna inandığını, oysa elde edilen son verilerin, kanser vakalarının yaklaşık yüzde 40'ının ''insanların değiştirme gücüne sahip olduğu'' etkenler nedeniyle ortaya çıktığını kanıtladığını kaydetti.

Kansere yol açan diğer alışkanlıklara ve çevresel faktörlere de dikkati çekilen araştırmada, sigara, alkol, beslenme alışkanlıkları ve aşırı kilo kadar etkili olmasa da çalışılan iş ya da yaşanılan mekan gibi etkenlerin de kansere yakalanmada rol oynuyor olabileceği belirtildi.

Son Güncelleme: 09.12.2011 08:55
Anahtar Kelimeler:
SağlıkKanserHastalıkKötüYaşam
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