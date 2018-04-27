KOT Başkanı: “pahalıyız ama iyi gidiyoruz”

Rum Turizm Örgütü (KOT) Başkanı Angelos Loizos, Güney Kıbrıs’ın Avrupa içerisindeki en pahalı ikinci turistik hedef (destinasyon) olduğunu, havaalanlarının, rakiplerinden çok daha pahalı olduğunu söyledi.

Alihtia’nın “Pahalı Olmamıza Rağmen İyi Gidiyoruz” başlıklı haberine göre “bir uçağın havaalanlarımıza inişi, bütün masraflar açısından Rodos ve Girit’in iki katı” diyen Loizos, bunun, Rodos ve Girit havaalanlarının, inşaat masraflarının çıkarılmış olduğu eski hava limanları olmasından kaynaklandığını söyledi.

Loizos, Güney Kıbrıs’ın Avrupa içerisinde İtalya’dan sonraki en pahalı turistik hedef olma nedeninin ise, Batı Avrupa ile arasındaki mesafe olduğunu, mesafe nedeniyle turistik paketlerinin mecburen pahalandığını anlattı.

KOT Başkanı, pahalı olmalarına rağmen, Avrupa’dan daha iyi iklime sahip olmaları dolayısıyla turizmde iyi gittiklerini sözlerine ekledi.