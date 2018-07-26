Kostas Mavridis: “Ciddi bir siyasi gaf”

“AVRUPA BİRLİĞİ’NE DEVLETLER KATILIR, TOPLUMLAR KATILAMAZ, OLUŞTURUCU DEVLETÇİKLER DE KATILAMAZ”



Zamanın Kıbrıslı Türk Müzakerecisi Özdil Nami ve Rum dengi Andreas Mavroyannis’in Kıbrıs Türk toplumunun Avrupa müktesebatı konularında bilgilendirilmesi ve hazırlanması istemiyle 2015 sonbaharında Avrupa Komisyonu’na iki toplumlu bir belge sunduğunu Komisyon’a doğrulatan DİKO’lu Avrupa Milletvekili Kostas Mavridis, bunu “ciddi bir siyasi gaf” diye niteledi.

Fileleftheros “Müzakerecilerin İşgal Bölgelerinde Müktesebatla İlgili Belgesi… Komisyon, Kostas Mavridis’in Sorusu Üzerine Teyit Ediyor” başlıklı haberinde DİKO’lu Avrupa Milletvekili Kostas Mavridis’in, hem Komisyon’un sorusuna verdiği cevabı hem de görüş ve tepkisini aktardığı yazılı açıklamasına yer verdi.

Habere göre açıklamada Komisyon’un cevabı şu şekilde aktarıldı:

“2015 sonbaharında iki toplum gelecekteki Kıbrıs Türk oluşturucu devletinin, Kıbrıs meselesinin çözüm anlaşması yürürlüğe girdiğinde AB müktesebatını uygulamaya daha iyi hazırlanması için iki toplum ‘iki toplumlu AB’ye hazırlık alt komitesi’ kurdu. İki toplumlu alt komitenin çalışmaları Haziran 2017’de Crans- Montana’daki Kıbrıs konferansı nedeniyle ertelendi. İki müzakerecinin ortak belgesi, Kıbrıs meselesine kapsamlı çözüm yürürlüğe girdiği ilk anda Avrupa müktesebatının uygulanması gereken öncelikli alanlara işaret ediyor.”

Açıklamada, Mavridis’in, kamuyu ilgilendirdiği gerekçesiyle bahse konu belgenin kendisine verilmesini istediği ancak Komisyon’un bu isteğe cevap vermediğine de dikkat çekildi.

Mavridis, varlığının Komisyon tarafından resmen teyit edilmesinin ardından belgeyi “Uzantıları olan ciddi bir siyasi gaf” diye nitelediği açıklamasında şu iddiaları ortaya koydu:

“Avrupa Birliği’ne Kıbrıs Cumhuriyeti gibi üye-devletler katılır. Toplumlar katılmaz, oluşturucu devletçikler de katılmaz. İki toplum müzakerecilerinin, maalesef bizim de uzlaşımız veya inisiyatifimizle mektup göndermesi AB yasal düzenine aykırıdır ve Türk tarafını haklı olarak, başka hiçbir AB devletinin müsaade veya müsamaha göstermeyeceği beklenti ve isteklere yöneltiyor. Kıbrıs’ta Kıbrıs hükümeti haklı olarak, çözüm halinde müktesebatın ilk günden uygulanması üzerine yoğunlaşıyor ancak maalesef bize, ‘iki toplumlu mektup’ ve oluşturucu devletçik varlığının temsilcisi olarak Avrupa Komisyonu ile doğrudan temas etme hakkı olduğunu düşünen Özdil Nami kaldı.”

