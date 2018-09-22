Koruçam Açıklarında Balıkçı Teknesinde Bulunan 5 Mısırlı’nın Tutuklanması

Rum basını, Kıbrıslı Rum olduğunu belirttiği balıkçı teknesindeki 5 Mısırlı mürettebatın KKTC karasularına izinsiz girdikleri için tutuklandıkları haberine yer verdi.

Fileleftheros gazetesi, merkezi Limasol’da bulunan “Ta Psarokayka” şirketi Müdürü Aristos Aritistidiu’nun açıklamalarına dayanarak, şirkete ait “Yia Su Kayiki Mu Ay.Nikolau” isimli balıkçı teknesinin, Akama ile Koruçam arasındaki bölgede “uluslararası karasularında” bulunduğu sırada Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait geminin yanlarına yaklaştığını, kontrol “bahanesiyle” askerlerin, tekneye girdiğini savundu.

Tekneye giren askerlerin, Mısır kökenli olan mürettebata tutuklu olduklarını söylediğini belirten gazete, gemi kaptanının “Kıbrıs Radyosu” aracılığıyla olayla ilgili bilgi vermeyi de başardığını yazdı.

Gazete geminin Girne Limanı’na çekildiğini de belirtti.

Habere göre şirket müdürü Aristidiu, açıklamasında ayrıca devletin ilgili birimlerine gerekli şikayetleri yaptıklarını ve balıkçıların serbest bırakılması ve teknenin iade edilmesi için de gerekli süreçlerin başlatıldığını ifade etti.

Alithia gazetesi ise ilgili haberinde Rum Yönetimi’nin, balıkçıların serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı ve Kıbrıs’taki Barış Gücü nezdinde yoğun girişim başlattığını yazdı.