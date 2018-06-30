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Korniliyu “türk İhlallerini” Guterres’e ŞikÂyet Etti

Lefkoşa, 30 Haziran 18 : Güney Kıbrıs’ın Birleşmiş Milletlerdeki (BM) Daimi Temsilcisi Kornilios Korniliyu’nun, 2018 yılının Mart ayında gerçekleştiği iddia edilen “Türk ihlallerini”, bir mektupla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e şikâyet ettiği haber verildi.

Korniliyu “türk İhlallerini” Guterres’e ŞikÂyet Etti

Lefkoşa, 30 Haziran 18 : Güney Kıbrıs’ın Birleşmiş Milletlerdeki (BM) Daimi Temsilcisi Kornilios Korniliyu’nun, 2018 yılının Mart ayında gerçekleştiği iddia edilen “Türk ihlallerini”, bir mektupla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e şikâyet ettiği haber verildi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 08:37
Korniliyu “türk İhlallerini” Guterres’e ŞikÂyet Etti
Lefkoşa, 30 Haziran 18 : Güney Kıbrıs’ın Birleşmiş Milletlerdeki (BM) Daimi Temsilcisi Kornilios Korniliyu’nun, 2018 yılının Mart ayında gerçekleştiği iddia edilen “Türk ihlallerini”, bir mektupla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e şikâyet ettiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, mektubun 8 Haziran tarihini taşıdığını ve geçtiğimiz perşembe günü BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu resmi belgesi olarak yayımlandığını yazdı.

Gazete Korniliyu’nun mektupta “Uluslararası hava trafiği yönetmelikleri ve Kıbrıs Cumhuriyeti ulusal hava sahasıyla ilgili Türk ihlalleri, aynı zamanda kapalı olan limanların Türk savaş gemileri tarafından yasadışı olarak kullanılmaları konusunda şikâyette bulunduğunu” ifade etti.

Gazete mektuba, hava ve denizde gerçekleştiği iddia edilen Türk ihlallerini içeren iki belgenin eşlik etmekte olduğunu ekledi.

(İY/HÖ)                       

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