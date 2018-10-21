Korniliu’dan şikÂyet

Rum Yönetimi’nin Birleşmiş Milletlerdeki (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kornilios Korniliu’nun, Türkiye’yi “kolonizasyonla” suçladığı haber verildi.



Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, geçtiğimiz Cuma günü BM’de düzenlenen bir etkinlikte söz alan Korniliu, “Türkiye’nin demografinin değişmesi isteğiyle, sistematik bir şekilde işgal altındaki toprakları kolonize ettiğini ve uluslararası hukuk ile Cenevre sözleşmelerini açık bir şekilde ihlal ettiğini” ileri sürdü.



Korniliu, “işgal altındaki bölgelerde yaşamını sürdürmekte olan Rumların sayısının (mahsurlar) azalmasının, ulusal köken, ırk ve din temelindeki ayrımcı davranışların sonucu olduğu” iddiasında da bulundu.



