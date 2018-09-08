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Korniliu’ya Takdir Sertifakası

Lefkoşa, 8 Eylül 18 : Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi Kornilios Korniliu’ya, takdir sertifikası verildiği belirtildi.

Korniliu’ya Takdir Sertifakası

Lefkoşa, 8 Eylül 18 : Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi Kornilios Korniliu’ya, takdir sertifikası verildiği belirtildi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 08:37
Korniliu’ya Takdir Sertifakası

Lefkoşa, 8 Eylül 18 : Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi Kornilios Korniliu’ya, takdir sertifikası verildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, görevi sona erecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 72’inci dönembaşkanı Miroslav Lajcak’ınoturum başkan yardımcısı olarak çalışma ve katkısından dolayı, Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi Kornilios Korniliu’ya takdir sertifikası verdiğini yazdı.

Habere göre, takdir sertifikası, Genel Kurul gruplarında arabulucu ve eş başkan görevini yürüten BM’deki Daimi Temsilcileri onuruna verilen resepsiyonda takdim edildi.

Korniliu, son iki yıldır, Okyanuslar ve Deniz Hukuku ile ilgili BM sürecinde eş başkan olarak görev yapıyordu.

(FK/FEZ)

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