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Korniliu: “çözüme kadar BM Barış Gücünün varlığı zaruri”

Rum yönetiminin BM’deki daimi temsilcisi Kornilios Korniliu, Kıbrıs sorunu çözülene kadar BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki varlığının sürmesinin “şart olduğunu” iddia etti.

Korniliu: “çözüme kadar BM Barış Gücünün varlığı zaruri”

Rum yönetiminin BM’deki daimi temsilcisi Kornilios Korniliu, Kıbrıs sorunu çözülene kadar BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki varlığının sürmesinin “şart olduğunu” iddia etti.

27 Nisan 2018 Cuma 08:52
Korniliu: “çözüme kadar BM Barış Gücünün varlığı zaruri”

 Rum yönetiminin BM’deki daimi temsilcisi Kornilios Korniliu, Kıbrıs sorunu çözülene kadar BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki varlığının sürmesinin “şart olduğunu” iddia etti.

Haravgi’nin haberine göre, BM Genel Kurulu Başkanı M. Lajack’ın çağrısıyla düzenlenen Barışın İnşası ve İdamesi konulu üst düzey görüşmede konuşan Korniliu, Kıbrıs sorununu “uluslararası barış ve güvenlik meselesi” diye niteledi.

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Korniliu konuşmasında, BM Barış Gücü’nün rolünden takdirle söz etti ve “Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunana kadar varlığı zaruridir” dedi. 

Rum yönetiminin, BM kararları temelinde bir çözüm bulunmasına bağlı olduğunu belirten  Korniliu BM’nin, Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunabilmesine katkı koyacak bir forum olduğunu,  yeniden birleşme çabalarının arkasında motor gücü olarak kalması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 27.04.2018 12:25
Anahtar Kelimeler:
SorunuKıbrısBmRum
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