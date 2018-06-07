Korniliu, BM Genel Kurulu 73’üncü Oturumu Başkan Yardımcılığına Seçildi!

Güney Kıbrıs’ın Birleşmiş Milletlerdeki (BM) Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Kornilios Korniliu’nun, BM Genel Kurulu 73’üncü oturumu başkan yardımcılığına seçildiği haber verildi.
07 Haziran 2018 Perşembe 09:20
Son Güncelleme: 07.06.2018 12:39
Güney Kıbrıs’ın Birleşmiş Milletlerdeki (BM) Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Kornilios Korniliu’nun, BM Genel Kurulu 73’üncü oturumu başkan yardımcılığına seçildiği haber verildi.
Güney Kıbrıs’ın Birleşmiş Milletlerdeki (BM) Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Kornilios Korniliu’nun, BM Genel Kurulu 73’üncü oturumu başkan yardımcılığına seçildiği haber verildi.