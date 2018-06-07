Korniliu, BM Genel Kurulu 73’üncü Oturumu Başkan Yardımcılığına Seçildi!

Güney Kıbrıs’ın Birleşmiş Milletlerdeki (BM) Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Kornilios Korniliu’nun, BM Genel Kurulu 73’üncü oturumu başkan yardımcılığına seçildiği haber verildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Korniliu’nun önümüzdeki Eylül ayında başlayacak olan Genel Kurul çalışmaları sırasında başkan yardımcılığı görevini yapacağını yazdılar.