banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97023
ALTIN
187.773
DOLAR
4.6694
STERLİN
6.1515
EURO
5.4400
Devlet Piyangosu talihlisi ikramiyesini aldı
DEVLET PİYANGOSU TALİHLİSİ İKRAMİYESİNİ ALDI
Tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Lefkoşa Güzelyurt Anayolunda Arabada Uyuşturucu!
Son Dakika
İKİ KİŞİ YARI BAYGIN BULUNDU!
banner282

Koopteratif Müşterileri ATM’ler Önünde Kuyruk Oluşturuyor...

Rum ekonomisinin krize girdiği dönemlerde uygulanan kısıtlama önlemleri ve mevduatların tıraşlanması anıları canlı olan mevduat sahiplerinin önceki gün, Kooperatif bankaları ve bankaların ATM’leri önünde uzun kuyruklar oluşturduğu, kuyrukların dün de devam ettiği bildirildi.

Koopteratif Müşterileri ATM’ler Önünde Kuyruk Oluşturuyor...

Rum ekonomisinin krize girdiği dönemlerde uygulanan kısıtlama önlemleri ve mevduatların tıraşlanması anıları canlı olan mevduat sahiplerinin önceki gün, Kooperatif bankaları ve bankaların ATM’leri önünde uzun kuyruklar oluşturduğu, kuyrukların dün de devam ettiği bildirildi.

03 Temmuz 2018 Salı 10:27
Koopteratif Müşterileri ATM’ler Önünde Kuyruk Oluşturuyor...

Rum ekonomisinin krize girdiği dönemlerde uygulanan kısıtlama önlemleri ve mevduatların tıraşlanması anıları canlı olan mevduat sahiplerinin önceki gün, Kooperatif bankaları ve bankaların ATM’leri önünde uzun kuyruklar oluşturduğu, kuyrukların dün de devam ettiği bildirildi.
Fileleftheros’un “Mevduatları Çekmek İçin Kuyruklar” başlıklı haberine göre, mevduat sahipleri paralarının büyük bölümünü çekmek istedi ancak Kooperatif bankaları, sadece 3 bin Euro’ya kadar çekime müsaade etti. Daha fazla para çekmek isteyenlere ise, talep ettikleri paranın hazırlanması için birkaç gün beklemeleri gerektiği söylendi ancak bu önlemin (3 bin Euro’ya kadar para çekebilme) önümüzdeki dönemde devam edeceğine dikkat çekiliyor.
Bu önlemin, vezne ve ATM’lerdeki nakit yeterliliğinin devamı maksadıyla alındığına işaret eden gazeteye göre, 3 bin Euro’nun üzerinde çekim yapmak isteyenlere çek alma (hemen) veya arzu ettiği bir banka hesabına aktarma hakkı olduğu söyleniyor. 
Kooperatif Bankası, yeterli likiditeye sahip olduğunu (Koopteratif’in parasının bitmediğini) açıklarken geçen Cuma günü çekilen mevduat miktarının 70 milyon Euro’ya ulaştığı, aynı görüntünün dün de devam ettiği değerlendiriliyor.
BANKALARIN STRES TEST SONUCU YASAL DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNE BAĞLI
Rum Kooperatif Bankası ve Hellenic Bank ile yapılan satış anlaşması için kritik zamanlar yaşandığına dikkat çeken gazete, ipotek edilen malların açık artırmada satılması, kredilerin menkulleştirilmesi-satışı  ve (Hellenic Bank’ın talep ettiği ve Kooperatif’in satış anlaşmasının bir parçası olan) devlet teminatı ile ilgili, Cuma günkü Meclis Genel Kurulu’na sunulacak yasal düzenlemelerin  dün Meclis Maliye Komitesi’nde ele alındığı kaydedildi.
Rum Maliye Bakanlığı ve Merkez  Bankası yetkililerinin siyasi partileri, bankaların “stres test”ten geçip geçmeyeceğinin bu yasal düzenlemeler çerçevesinin tamamına bağlı olacağı konusunda uyardığı kaydedilen haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, kaderini belki tek bir oyun belirleyeceği Cuma günkü oylamada olabildiğince çok destek almak için siyasi partilerle görüştüğü belirtildi.
DİKO SABAH ‘EVET’ DEDİ, AKŞAM ŞART KOŞTU
Haberde Anastasiadis’in dün sabah görüştüğü ve destek sözü aldığı DİKO’nun akşamüzeri kararını değiştirdiği ve destek vermek için bazı şartlar ortaya koyduğu, bu nedenle Rum Bakanlar Kurulu’nun bu sabah olağanüstü toplanmasına karar verildiğine işaret edildi. Güney’deki gelişmeleri yakından takip eden Avrupa denetim makamlarının Güney Kıbrıs’taki teminat tasfiye prosedürünü fazla uzun bulduğu ve Kooperatif için 600 milyon ek sermaye talebini de bu yüzden yaptığı belirtildi.
Habere göre DİKO,  yasal değişiklikler çerçevesine destek vermek için Maliye Bakanı’nın, Kooperatif Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü ile Merkez Bankası’ndan bazı isimlerinin istifasını istiyor. 
Hane halkının ikamet için kullandığı evin ipotek edildiği ve kırmızıya düşmüş kredi miktarının 3 milyar Euro’ya ulaştığına dikkat çeken gazete, Rum yönetiminin, kredinin kısmen tıraşlanması ve aylık taksitlerin bir kısmının sübvansiye edilmesini öngören “ESTİA PLANI”na DİKO’nun talebi üzerine yıllık geliri 50 bin Euro olan borçluların da dahil edildiğini kaydetti. 
 

banner288
Son Güncelleme: 03.07.2018 13:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yangın Cezaları Artırılıyor
Yangın Cezaları Artırılıyor
Limasol’da Araba Kundaklama
Limasol’da Araba Kundaklama
AİK Çalışanı 4 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti!
AİK Çalışanı 4 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti!
“Biz-Emeis” Programının Yerine İki Toplumlu Haber Programı Getirilmesi Bekleniyor...
“Biz-Emeis” Programının Yerine İki Toplumlu Haber Programı Getirilmesi Bekleniyor...
Hala Sultan Tekkesi’nin Olduğu Bölgede Yapılan Kazılarda Önemli Eserler Bulundu!
Hala Sultan Tekkesi’nin Olduğu Bölgede Yapılan Kazılarda Önemli Eserler Bulundu!
Rumların KKTC’ye Akaryakıt İçin Binlerce Euro Ödediği İddia Edildi!
Rumların KKTC’ye Akaryakıt İçin Binlerce Euro Ödediği İddia Edildi!
Fransa İle Mali Suçlarla Mücadele Konulu Ortak Seminer...
Fransa İle Mali Suçlarla Mücadele Konulu Ortak Seminer...
Kıbrıs Türk Mallarını Kullananlar Arsa Bekliyor...
Kıbrıs Türk Mallarını Kullananlar Arsa Bekliyor...
Hristodulidis’in Abu Dabi Temasları
Hristodulidis’in Abu Dabi Temasları
"Mavroyannis: “Erdoğan’ın Ziyareti Çok Rahatsız Edici”
"Mavroyannis: “Erdoğan’ın Ziyareti Çok Rahatsız Edici”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim