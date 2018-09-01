Kooperatif Bankaları Dün İtibarıyla Hellenıc Bank Oldu

Güney Kıbrıs’taki kooperatif bankalarının dün itibarıyla resmen Hellenic Bank’a devredildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi; “Anahtarları Yeni Hellenic Bank’a Verdiler” başlığıyla ilk sayfadan aktardığı haberinde, 100 yıllık geçmişi olan kooperatif bankalarının, Hellenic Bank’a devredildiğini ve Pazartesi günü, 172 şubesi bulunan kooperatif bankalarında çalışan bin 213 personelin Hellenic Bank’a aktarılacağı, sözkonusu bankaların müşterilerine Hellenic Bank’ın hizmet vereceğini yazdı.

Haberde, 172 şubenin bazılarının tamamen kapanacağı, bazılarının ise Hellenic Bank himayesinde belirli hizmetler vermeye devam edeceği belirtildi.

