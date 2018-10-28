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Konfederasyon Tipi Çözüm Konusunda Kulis Faaliyetleri İddiası

Lefkoşa, 28 Ekim 18: Rum basını, Kıbrıs sorununun çözümünde bir uzlaşıya varılması çerçevesinde konfederasyon tipi çözümün perde gerisinde tartışıldığını iddia etti.

Konfederasyon Tipi Çözüm Konusunda Kulis Faaliyetleri İddiası

Lefkoşa, 28 Ekim 18: Rum basını, Kıbrıs sorununun çözümünde bir uzlaşıya varılması çerçevesinde konfederasyon tipi çözümün perde gerisinde tartışıldığını iddia etti.

28 Ekim 2018 Pazar 12:15
Konfederasyon Tipi Çözüm Konusunda Kulis Faaliyetleri İddiası
Lefkoşa, 28 Ekim 18: Rum basını, Kıbrıs sorununun çözümünde bir uzlaşıya varılması çerçevesinde konfederasyon tipi çözümün perde gerisinde tartışıldığını iddia etti.
Fileleftheros gazetesi: “Konfederasyon Konusunda Antrenman Yapıyorlar – Konfederasyon Verileri İçeren Senaryolar” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği yorum haberinde, Türkiye’nin konfederasyon tipi çözümü ileri götürdüğü ve bu konunun Türkiye ile Güney Kıbrıs arasında “en az iki kez görüşüldüğü” iddiasında bulundu.
Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis’in gündeme getirdiği gevşek federasyon önerisinin, BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un adaya yapacağı ziyaret öncesinde yapılmış taktiksel bir eylem olduğunu savunarak, merkezi hükümetin yetkilerinin ve federal kurumların sayısındaki azalma oranının, yönetim şeklinin konfederasyon mu yoksa gevşek federasyon mu olacağını belirleyeceğini vurguladı.
Türkiye’nin konfederasyon modelinin, Güney Kıbrıs ile Türkiye arasında, derinlemesine olmasa bile, iki kez ele alındığını iddia eden gazete, Türkiye’nin konfederasyon çözümünü makul bulduğunu ve eğer uygulamada işlemezse iki bağımsız devlete gidileceği görüşünü benimsediğini savundu.
Türkiye’nin konfederasyon çözümüyle adanın karada ve denizde kontrolünü elinde bulundurabileceğini düşündüğünü, bu sebepten ötürü de birleşik Münhasır Ekonomik Bölge’den ve doğal gazın paylaşımından bahsedildiğini öne süren gazete, bu çözüm modeline göre Kıbrıs Türk devletçiğinin AB üyesi olacağının da öngörüldüğünü yazdı.
Gazete, bu modele göre, iki devletçiğin ayrı egemenlikleri ve çeşitli dış politika alanlarında uluslararası temsiliyetleri olacağını, iki ayrı devletin temsilciliğini kapsamayan alanlarda ise ortak uluslararası temsiliyetleri bulunacağını iddia etti.
Türkiye’nin söz konusu konfederasyon çözüm modeli versiyonunun, “uluslararası faaliyetler ve başta doğal gaz olmak üzere doğal kaynakların yönetiminde gevşek yapısı olan iki devletçik üzerine” olduğu öne sürülen haberde, savunma yetkisinin ise, merkezi hükümetin yetki alanında olmasına karşın aslında ayrı olmasının öngörüldüğü iddia edildi.
Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “çözüm şekline ilişkin tüm senaryoların karşılaştırmalı incelemesinin yapılacağını söylediğini” hatırlatarak, Anastasiadis’in, “AB’ye karşılık toprak (Kıbrıslı Türklerin faydası) ve devletin daha az yetkiye sahip olması, fonksiyonellik karşılığında gevşek ilişki” olmak üzere iki unsura yoğunlaştığı iddiasında bulundu.
İngiltere, Fransa, ABD ve Rusya gibi yabancı ülkelerin ise, kendi çıkarlarına ters düştüğü için iki devleti çözümü desteklemediklerini öne süren gazete, konfederasyon ve iki devletli çözümün Kıbrıs için yıkıcı olacağı yorumunu yaptı.
Haberde ayrıca, Türkiye’nin, Rum yönetimiyle paralel müzakereler gerçekleştirmeye olumlu baktığı iddiası da yer aldı.
(SB/HÖ)          

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