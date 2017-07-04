Komiteler Kurulu’na Crans - Montana Bilgilendirmesi

AB Komiteler Kurulu’na, Crans- Montana’daki görüşmelerin ilk haftasının neticeleriyle ilgili bilgilendirmede bulunulacağı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Strazburg’da gerçekleştirilecek olan bilgilendirmeyi AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Franz Timmermans’ın yapacağını yazdı.

Gazete haberinde, yeni bir karar alınana kadar Komisyon’un müzakerelerde üst düzey AB yetkililerince temsil edileceğini kaydetti.

Habere göre, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Temsilcisi Alexander Winterstein, Rum Haber Ajansı’nın, “sürecin devamında Komisyonu üst siyasi düzeyde kimin temsil edeceği” sorusu üzerine, “müzakerelerin süresiyle ilgili spekülasyon yapmak istemediğini” söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in bu yöndeki taahhüdünü hatırlatarak, “bu nedenle, Komisyon’u temsil etmesi için Birinci Başkan Yardımcısını gönderdiğini” söyleyen Winterstein “Komisyonun bununla ilgili taahhüdü ve müdahilliği konusunda bir kuşkunun olmadığını, ancak sürecin BM ve iki tarafça yönetilmekte olduğunu” belirtti.