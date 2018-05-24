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"Komisyon’dan Rum Yönetimine “Baskı”

Lefkoşa, 24 Mayıs 18 (.): Avrupa Komisyonu’nun dün Rum yönetimine, makroekonomik dengesizliklerini düzeltmesi için 5 tavsiyede bulunduğu bir belge gönderdiği haber verildi.

"Komisyon’dan Rum Yönetimine “Baskı”

Lefkoşa, 24 Mayıs 18 (.): Avrupa Komisyonu’nun dün Rum yönetimine, makroekonomik dengesizliklerini düzeltmesi için 5 tavsiyede bulunduğu bir belge gönderdiği haber verildi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 09:55
"Komisyon’dan Rum Yönetimine “Baskı”


Avrupa Komisyonu’nun dün Rum yönetimine, makroekonomik dengesizliklerini düzeltmesi için 5 tavsiyede bulunduğu bir belge gönderdiği haber verildi.
Alihtia ve diğer gazeteler “Komisyon’dan baskı” diye niteledikleri 7 sayfalık belgede Güney Kıbrıs’ın artan özel ve kamu borcu ile yüksek düzeydeki batık kredi sorunlarını göğüslemesi gerektiğine vurgu yaptığını yazdı.

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Habere göre Komisyon Rum yönetiminden 2018 ve 2019’da kamunun etkinliğinin, kamu yönetimi ve devlet kurumlarının işleyişinin iyileştirilmesi için yasal düzenlemeler yapması, yargı sisteminin etkinliğinin iyileştirilmesi için hukuk davalarının gözden geçirilmesini, uzman mahkemelerin artırılmasını ve tam çalışacak bir e-adalet sistemi kurmasını istedi.
Politis “Özelleştirme De İstiyor” başlığıyla aktardığı haberinde, Komisyon’un tavsiyeleri arasında batık kredilerin azaltılması prosedürlerinin hızlandırılması, batık kredi satışlarının kolaylaştırılması, eğitim reformlarının tamamlanması, Genel Sağlık Sistemi’nin işleyişinin güvenceye alınması taleplerinin de bulunduğunu yazdı.
 

Son Güncelleme: 24.05.2018 13:05
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