"Komisyon’dan Rum Yönetimine “Baskı”

Avrupa Komisyonu’nun dün Rum yönetimine, makroekonomik dengesizliklerini düzeltmesi için 5 tavsiyede bulunduğu bir belge gönderdiği haber verildi.
Alihtia ve diğer gazeteler “Komisyon’dan baskı” diye niteledikleri 7 sayfalık belgede Güney Kıbrıs’ın artan özel ve kamu borcu ile yüksek düzeydeki batık kredi sorunlarını göğüslemesi gerektiğine vurgu yaptığını yazdı.
Politis “Özelleştirme De İstiyor” başlığıyla aktardığı haberinde, Komisyon’un tavsiyeleri arasında batık kredilerin azaltılması prosedürlerinin hızlandırılması, batık kredi satışlarının kolaylaştırılması, eğitim reformlarının tamamlanması, Genel Sağlık Sistemi’nin işleyişinin güvenceye alınması taleplerinin de bulunduğunu yazdı.