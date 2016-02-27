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Komisyon’dan Rum Ekonomisiyle İlgili Rapor

Avrupa Komisyonu’nun, Rum ekonomisiyle ilgili rapor yayımladığı ve raporda, Rum ekonomisindeki makroekonomik dengede iyileşme gördüğü bildirildi.

Komisyon’dan Rum Ekonomisiyle İlgili Rapor

Avrupa Komisyonu’nun, Rum ekonomisiyle ilgili rapor yayımladığı ve raporda, Rum ekonomisindeki makroekonomik dengede iyileşme gördüğü bildirildi.

27 Şubat 2016 Cumartesi 09:31
Komisyon’dan Rum Ekonomisiyle İlgili Rapor
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Avrupa Komisyonu’nun, Rum ekonomisiyle ilgili rapor yayımladığı ve raporda, Rum ekonomisindeki makroekonomik dengede iyileşme gördüğü bildirildi.

Simerini gazetesinin haberine göre Komisyon’un dün yayımladığı raporda, Güney Kıbrıs’ın, Troyka’nın memorandumu uyarınca, mali dengesizliklerin düzeltilmesi için bir dizi önemli tedbiri hayata geçirdiğinden ve bugün, ekonominin kurtarıldığından ve bankacılık sisteminde de istikrar sağlandığından bahsedildi.

Kamu borcu, işsizlik ve uzun dönemdeki işsizlikle ilgili hâlâ problemler bulunduğuna işaret edilen raporda, ihracatta önemli kayıplar yaşandığına da vurgu yapıldı.

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