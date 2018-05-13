Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101852
ALTIN
182.930
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8334
EURO
5.1310
Kamuda yaz mesaisi yarın başlıyor
KAMUDA YAZ MESAİSİ YARIN BAŞLIYOR
Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu
İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Gazimağusa'da intihar
GAZİMAĞUSA'DA İNTİHAR
Acil kan aranıyor
ACİL KAN ARANIYOR
banner256
Flaş Haber
Gazimağusa'da intihar
Kapat

"Komisyon’dan Çözümle İlgili “Ağız Yoklaması”

MARTİN FERVEY 5 HAZİRAN’DA ADAYA GELİYOR 

"Komisyon’dan Çözümle İlgili “Ağız Yoklaması”

MARTİN FERVEY 5 HAZİRAN’DA ADAYA GELİYOR 

13 Mayıs 2018 Pazar 09:05
"Komisyon’dan Çözümle İlgili “Ağız Yoklaması”

MARTİN FERVEY 5 HAZİRAN’DA ADAYA GELİYOR 


Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reformları Destekleme Ekibinin başında bulunan Martin Fervey’in, 5 Haziran’da adaya geleceği bildirildi.


Fervey’in adada bulunacağı süre içerisinde, Avrupa Komisyonu adına, Kıbrıs sorununun çözüm perspektiflerini tespit etmeye çalışacağını yazan Fileleftheros gazetesi, Fervey’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından kabul edilmesinin beklendiğini, ayrıca Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla da görüşeceğini öne sürdü.


Fervey’in gerçekleştireceği görüşmelerin gündeminde, 2021–2027 mali çerçevesinin bulunacağını da kaydeden gazete, “AB’nin, Kıbrıs sorununun çözümü durumunda, meydana getirilmesi muhtemel olan yeni durumun desteklenmesi için ödenek tahsis etmesi gerekeceğinin anlaşılır olduğuna” işaret etti.


Gazete “elindeki bilgilere dayanarak”, Rum ekonomisinin desteklenmesine yönelik memorandum programı sırasında Troyka’nın başında bulunan Fervey’in, reformların gidişatına ilişkin bilgi almak için Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis ile görüşmek istemesinin beklendiğini de ekledi.

           


Son Güncelleme: 13.05.2018 12:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Federal Yasaların Hazırlanması Siyasi Karar”
“Federal Yasaların Hazırlanması Siyasi Karar”
"BM Genel Sekreteri Geçici Danışman Atamak İçin Türkiye’yi Bekliyor İddiası"
"BM Genel Sekreteri Geçici Danışman Atamak İçin Türkiye’yi Bekliyor İddiası"
"Lakkotripis İle Söyleşi… “Nihai Anlaşmanın Bir Adım Gerisindeyiz”
"Lakkotripis İle Söyleşi… “Nihai Anlaşmanın Bir Adım Gerisindeyiz”
"Rum Müzakereci Mavroyannis: “Guterres Çerçevesi Belge Değil”
"Rum Müzakereci Mavroyannis: “Guterres Çerçevesi Belge Değil”
Rum basını üçlü enerji projesine geniş yer verdi!
Rum basını üçlü enerji projesine geniş yer verdi!
“Erdoğan’ın Kıbrıs Sorununun Çözümünden Bağımsız Olarak, Kıbrıslı Türkler İçin Doğal Gazda Eşit Ortak Statüsü Sağlamaya Çalıştığı” İddiası
“Erdoğan’ın Kıbrıs Sorununun Çözümünden Bağımsız Olarak, Kıbrıslı Türkler İçin Doğal Gazda Eşit Ortak Statüsü Sağlamaya Çalıştığı” İddiası
Kıbrıslı Türkler ile Rumların alışverişleri mercek altında!
Kıbrıslı Türkler ile Rumların alışverişleri mercek altında!
Anastasiadis, Disi Olağan Genel Kurulu’nda 2023 Vizyonunu Açıkladı!
Anastasiadis, Disi Olağan Genel Kurulu’nda 2023 Vizyonunu Açıkladı!
Polis Gizli Dosyalarının Sızdırılmasına Araştırma...
Polis Gizli Dosyalarının Sızdırılmasına Araştırma...
Güney Lefkoşa’da Son İki Ayda 7 Kundaklama...
Güney Lefkoşa’da Son İki Ayda 7 Kundaklama...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim