"Komisyon’dan Çözümle İlgili “Ağız Yoklaması”

MARTİN FERVEY 5 HAZİRAN’DA ADAYA GELİYOR





Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reformları Destekleme Ekibinin başında bulunan Martin Fervey’in, 5 Haziran’da adaya geleceği bildirildi.





Fervey’in adada bulunacağı süre içerisinde, Avrupa Komisyonu adına, Kıbrıs sorununun çözüm perspektiflerini tespit etmeye çalışacağını yazan Fileleftheros gazetesi, Fervey’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından kabul edilmesinin beklendiğini, ayrıca Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla da görüşeceğini öne sürdü.





Fervey’in gerçekleştireceği görüşmelerin gündeminde, 2021–2027 mali çerçevesinin bulunacağını da kaydeden gazete, “AB’nin, Kıbrıs sorununun çözümü durumunda, meydana getirilmesi muhtemel olan yeni durumun desteklenmesi için ödenek tahsis etmesi gerekeceğinin anlaşılır olduğuna” işaret etti.





Gazete “elindeki bilgilere dayanarak”, Rum ekonomisinin desteklenmesine yönelik memorandum programı sırasında Troyka’nın başında bulunan Fervey’in, reformların gidişatına ilişkin bilgi almak için Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis ile görüşmek istemesinin beklendiğini de ekledi.



