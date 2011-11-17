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Kolesterol Yaşı 10'a Düştü

Fast food ağırlıklı beslenmenin payı çok büyük

Kolesterol Yaşı 10'a Düştü

Fast food ağırlıklı beslenmenin payı çok büyük

17 Kasım 2011 Perşembe 11:44
Kolesterol Yaşı 10'a Düştü
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Yüksek kolesterol artık çocukları da tehdit ediyor. Bunda fast food ağırlıklı beslenmenin payı çok büyük… Özellikle ailesinde kalp ve damar hastalıkları bulunan çocukların 10 yaşından itibaren mutlaka

kolesterol testi yaptırması öneriliyor.

Çünkü Amerika'da yapılan araştırmalar, 10 yaşındaki çocukların bile kolesterol riskiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi. Ülkede, kolesterol testlerinin çocukluktan itibaren yapılmasına karar verildi.

Bilindiği gibi kolesterol yaşının düşmesinin en önemli sebeplerinden biri yanlış beslenme alışkanlığı. Uzmanlara göre yanlış beslenme, kalbi daha 5 ile 10 yaşları arasında yaşlandırmaya başlıyor.

Dengesiz ve yanlış beslenmenin etkisi ilerleyen yaşlarda artıyor, yaşam kalitesi daha fazla düşüyor.

Çocukları kalp ve damar hastalıklarından korumanın yolu ise fastfood tarzı beslenmeden ve yüksek kalorili şekerli gıdalardan uzak tutmaktan geçiyor.

Son Güncelleme: 17.11.2011 11:44
Anahtar Kelimeler:
BeslenmeFast FoodKolestrol
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