Kokainden Ölüm Ve Ciddi Yaralanma



Aile içi şiddet ve polise saldırmak suçlamasıyla tutuklanan 34 yaşındaki Rum’un, tutuklanmasının ardından morarıp bilincini kaybettiği ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Politis ve diğer gazeteler Larnnaka’da dün meydana gelen olayda 34 yaşındaki Rumun birlikte yaşadığı Moldov kadın ile gece yarısına doğru kavga etmesi ve gürültüden rahatsız olan komşuların şikayeti üzerine eve giden polis, tutuklamaya direnmesine ve polisi darp etmesine rağmen adı belirtilmeyen Rum’u tutukladı.

Evden çıkartıldığında bir miktar sakinleşen Rum, morarmaya başlayıp bilincini kaybedince hastaneye kaldırıldı. Doktor müdahalesine rağmen sabaha karşı ölen Rum’a yapılan testte kanında kokain tespit edildi. Ölüm sebebinin akut pulmoner ödem olduğu kaydedildi.

Aynı gazete “Koka ve Alkol… Ciddi Yaralanma” başlıklı haberinde yine Larnaka’da önceki gün cereyan eden olayda da, Güney’de daimi ikamet eden bir Romen kadının, aşırı alkol yanında kokain de kullandığı için ölümle burun buruna geldiğini yazdı. Habere göre bilincini kaybeden kadın, başından ciddi yara aldı. Kanında kokain bulunan kadın, Larnaka Genel Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

