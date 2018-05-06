Kokain için cinayet!

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde Lefkoşa’da 19 Nisan’da meydana gelen olayda, Yorgos Hacıyeorgiu ile Dina Sergiu evlerinde bıçaklanarak öldürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma kapsamında Loizos Conis’i (33) gözaltına aldı. Conis, olaydan önce kokain kullandığını, evdeki para kasasını almak istediğini belirterek “Yatak odasında bulunan Dina Sergiu beni fark etti. O an kadını bıçaklayarak öldürdüm. Daha sonra alt katta televizyon izleyen kadının eşi Yorgos Hacıyeorgiu geldi. Onu da bıçaklamaya başladım. Daha sonra evdeki kasayı aramaya başladım” dedi. Bu sırada evde bulunan 15 yaşındaki çocuğun uyandığını belirten Conis, “Çocuğu mutfağa götürdüm. Sonrasında bana yardım için gelen üvey kardeşim Lefteris S. ve arkadaşım Sarah S.’nin içeri girmesi için kapıyı açmasını sağladım” dedi. Conis’in evden çıkarken içinde ne kadar para olduğu belirlenemeyen bir cüzdan aldığı tespit edildi.