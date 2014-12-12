Kokain Ele Geçirildi

Rum Narkotik Şube polislerinin, Çarşamba günü Sao Paolo’dan Abu Dabi üzerinden Larnaka Havalimanı’na gelen 25 yaşındaki Brezilyalı erkek yolcunun bagajında 2 buçuk kilo kokain tespit ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Narkotik Şube polislerinin, aldıkları bir ihbar üzerine Brezilyalının bagajında yaptığı aramada plastik şampuan şişesi içerisine gizlenmiş olan 2 buçuk kilo kokain tespit ettiğini yazdı.

Habere göre Brezilyalı, sekiz gün tutukluluk emri verilmesi talebiyle dün Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.