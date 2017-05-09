“köfünye” (geçitkale) Yakınlarında Dijital Merkez Hazırlığı

Rum Taşımacılık Bakanı Marios Dimitriadis, Köfünye (Geçitkale) yakınlarındaki “Hellas Sat Uydu Kontrol Merkezi” ve “III. Makarios Uydu İstasyonu”nun da bulunduğu Kakoratça yöresini dijital merkez haline getirecek bir öneri hazırladığını açıkladı.

Lefkoşa, 9 Mayıs 17 (.): Rum Taşımacılık Bakanı Marios Dimitriadis, Köfünye (Geçitkale) yakınlarındaki “Hellas Sat Uydu Kontrol Merkezi” ve “III. Makarios Uydu İstasyonu”nun da bulunduğu Kakoratça yöresini dijital merkez haline getirecek bir öneri hazırladığını açıkladı.

Fileleftheros’un haberine göre, 2009’da kurulan Hellas Sat Uydu Kontrol Merkezi tesislerini dün ziyaret eden Dimitriadis, Kakoratça yöresine yeni bir statü (dijital veri işleme ve uydular için özel bölge) kazandırarak, uydu altyapılarına ve dijital veri depolama ile işleme merkezleri ve uydu altyapılarına yatırımları kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

(ŞA/ŞEB)

***************