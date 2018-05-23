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Kocias’tan Pompeı’ye: “Kıbrıs’ı egemen bir devlet olarak görün”

ABD’yi ziyaret etmekte olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias dün Washington’da görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya “Kıbrıs’ı sorun olarak görmeyin, bölgede belirli rolü olan egemen bir devlet olarak görün” dedi.

Kocias’tan Pompeı’ye: “Kıbrıs’ı egemen bir devlet olarak görün”

ABD’yi ziyaret etmekte olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias dün Washington’da görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya “Kıbrıs’ı sorun olarak görmeyin, bölgede belirli rolü olan egemen bir devlet olarak görün” dedi.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 06:49
Kocias’tan Pompeı’ye: “Kıbrıs’ı egemen bir devlet olarak görün”

ABD’yi ziyaret etmekte olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias dün Washington’da görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya “Kıbrıs’ı sorun olarak görmeyin, bölgede belirli rolü olan egemen bir devlet olarak görün” dedi.
Fileleftheros Kocias-Pompei görüşmesinin, ABD-Türkiye ilişkilerindeki olumsuzluklar nedeniyle on yıllardan beridir ilk kez çok uygun bir konjonktürde gerçekleştiğine, Kocias’ın da bu ziyareti, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın “ABD’nin stratejik ortakları olarak bölgede oynayabilecekleri role vurgu yapmak için” kullandığını yazdı.
ABD-Yunanistan stratejik diyaloğunun bütün aşamalarının ele alındığı, güvenlik, enerji ve teknoloji alanları üzerinde özellikle durulan Kocias-Pompei görüşmesinin çok sıcak ve dostane bir havada geçtiğini yazan gazete, özellikle enerji konusunda, Doğu Akdeniz’de hidrokabon yatakları bulunması nedeniyle açılan perspektiflerin ele alındığını belirtti.

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Görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada Pompei’ye bölgedeki güvenlik ve istikrarın güvenceye alınması gereğinden söz ettiğini söyleyen Kocias, Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini “detaylarıyla” anlattı ve Rum Yönetimi’nin sözde “egemenlik haklarını” özellikle öne çıkardığından söz etti. Kocias Pompei’ye “Kıbrıs’ı sorun olarak görmeyin, bölgede belirli bir rolü olan egemen bir devlet olarak görün” dediğini de anlattı.
Gazete Kocias’ın, bugün de New York’a geçerek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşeceğini, görüşmede ele alınacak konular arasında Kıbrıs sorunu ve Genel Sekreter’in bölgeye özel danışman göndermesi konusunun da olacağını yazdı.
Habere göre BM merkezinde, BM Genel Kurulu Başkanı ile de görüşeceği kaydedilen Kocias, önümüzdeki pazartesi günü Brüksel’de, AB Dışişleri Bakanları toplantısı çerçevesinde görüşeceği Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’e gerek Washington gerek New York temasları hakkında detaylı bilgi verecek.
 

Son Güncelleme: 23.05.2018 10:24
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