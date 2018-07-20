Kocias’tan Kıbrıs sorununa dair kitap

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, Kıbrıs sorunuyla ilgili “Kıbrıs 2015-2018 – Müdahale Hakkı ve Garantörlük Olmadan Normallik İçin Savaş” adlı kitap yazdığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Kocias’ın kitabında, Kocias’ın Espen Barth Eide’ye göndermiş olduğu, daha önce yayınlanmamış mektupların bulunduğunu ve bu mektuplarda, Norveçli diplomatın müzakerelerdeki rolünün betimlendiğini yazdı.

Habere göre kitapta, Kocias’ın BM Genel Sekreteri’ne, İsviçre’deki konferans öncesinde göndermeyi planlayıp göndermediği mektubun taslağı da yer alırken, garantilerin kaldırılmasıyla ilgili Türkiye’nin reddettiği metin de bulunuyor.

Kitapta ayrıca, Crans Montana müzakereleri ve Kocias’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşleri de yer alıyor.

