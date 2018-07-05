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Kocias, Türkiye İle Uzlaşı Olmasının Gerekliliği Üzerinde Durdu

Lefkoşa, 5 Temmuz 18 : Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni bir konferanstan düzenlenmeden önce Yunanistan ile Türkiye arasında garanti ve ittifak anlaşmaları konusunda uzlaşının olması gerekeceğini savundu. Politis gazetesi Kocias’ın “Sto Kokkino” radyosuna uzun bir röportaj verdiğini yazdı. Habere göre açıklamalarında kendilerinin, Kıbrıs’ın iç oluşumuyla ilgili herhangi bir anlaşmaya karışmadıklarını ifade eden Kocias, 40 yıl sonra ilk kez masaya...

Kocias, Türkiye İle Uzlaşı Olmasının Gerekliliği Üzerinde Durdu

Lefkoşa, 5 Temmuz 18 : Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni bir konferanstan düzenlenmeden önce Yunanistan ile Türkiye arasında garanti ve ittifak anlaşmaları konusunda uzlaşının olması gerekeceğini savundu. Politis gazetesi Kocias’ın “Sto Kokkino” radyosuna uzun bir röportaj verdiğini yazdı. Habere göre açıklamalarında kendilerinin, Kıbrıs’ın iç oluşumuyla ilgili herhangi bir anlaşmaya karışmadıklarını ifade eden Kocias, 40 yıl sonra ilk kez masaya...

05 Temmuz 2018 Perşembe 12:33
Kocias, Türkiye İle Uzlaşı Olmasının Gerekliliği Üzerinde Durdu

Lefkoşa, 5 Temmuz 18 : Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni bir konferanstan düzenlenmeden önce Yunanistan ile Türkiye arasında garanti ve ittifak anlaşmaları konusunda uzlaşının olması gerekeceğini savundu.

Politis gazetesi Kocias’ın “Sto Kokkino” radyosuna uzun bir röportaj verdiğini yazdı.

Habere göre açıklamalarında kendilerinin, Kıbrıs’ın iç oluşumuyla ilgili herhangi bir anlaşmaya karışmadıklarını ifade eden Kocias, 40 yıl sonra ilk kez masaya garantilerin kaldırılması ve askerlerin çekilmesi konusunun geldiğini belirtti.

Bir soruya karşılık, “Cenevre ve Crans Montana’ya gitmeden önce, garantiler rejimi ve daha önceden bahsettiğim iki anlaşma konusunda Türkiye ile bir anlaşmanın olmasını doğru buluyorduk” diyen Kocias, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Pekin’de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı bir görüşmede, Erdoğan’ın bunların konuşulması gerektiğini kabul ettiğini, ancak, “bu anlaşmayı” uygulamadıklarını ve nihayetinde –Eide’den dolayı- güvenlik başlığında özlü bir çalışma yapmadan Crans Montana’ya gittiklerini söyledi.

Seçimlerden önce konuyla ilgili Türk yetkililerle, yeni bir konferansa gitmeden önce bu görüşmeleri kesinlikle yapmaları gerektiği konusunda bir ilk istişarede bulunduklarını ifade eden Kocias, Türk Hükümeti’nin ileri sürülen “bu anlaşmaya” dair fikrini değiştirmemesi umudunu dile getirdi.

HÜKÜMET KAYNAĞI AÇIKLAMALARI YORUMLADI

Öte yandan, Kocias’ın Kıbrıs’la ilgili bir konferans olmadan önce Yunanistan ile Türkiye arasında uzlaşı olması gerektiğine dair sözlerini yorumlayan bir Rum Hükümet kaynağı, (bu konuda) yeni bir şey söylenmediğini belirtti.

İki ülkenin, Kıbrıs sorununun iç boyutlarıyla ilgili konulardaki pozisyonları konusunda hemfikir olduklarını ifade eden kaynak, eskiden de Kocias ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu arasında, uluslararası bir toplantıdan önce iki ülkeyi ilgilendiren önemli konuların ilerlemiş anlaşma aşamasında bulunması gerekeceği konusunda görüş birliğinin olduğunu savundu.

(HC/HÖ)
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