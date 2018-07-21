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Kocias’tan Kıbrıs Mesajı

Lefkoşa, 21 Temmuz 18: Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Kıbrıs sorununun çözümünün kalıcı ve fonksiyonel olmasının anahtarının, tam egemenliğe, bağımsızlığa, toprak bütünlüğüne sahip, yabancı askeri varlıklardan ve tek taraflı müdahale haklarından arınmış çağdaş bir devlet olması olduğunu iddia etti.

Kocias’tan Kıbrıs Mesajı

Lefkoşa, 21 Temmuz 18: Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Kıbrıs sorununun çözümünün kalıcı ve fonksiyonel olmasının anahtarının, tam egemenliğe, bağımsızlığa, toprak bütünlüğüne sahip, yabancı askeri varlıklardan ve tek taraflı müdahale haklarından arınmış çağdaş bir devlet olması olduğunu iddia etti.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 07:14
Kocias’tan Kıbrıs Mesajı

Lefkoşa, 21 Temmuz 18: Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Kıbrıs sorununun çözümünün kalıcı ve fonksiyonel olmasının anahtarının, tam egemenliğe, bağımsızlığa, toprak bütünlüğüne sahip, yabancı askeri varlıklardan ve tek taraflı müdahale haklarından arınmış çağdaş bir devlet olması olduğunu iddia etti.
Alithia ve diğer gazeteler, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın 20 Temmuz Barış Harekatı sebebiyle yaptığı açıklamada, yukarıda dile getirdiği “koşulların” Crans Montana’da gerçekleştirilen Kıbrıs konferansında BM Genel Sekreteri tarafından da dile getirildiğini söylediğini yazdılar.
Habere göre Kocias, “bu koşullara sadece Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin karşı çıktığını” iddia ettiği açıklamasında ayrıca, BM Genel Sekreterinin yeni bir görevli atamasının Kıbrıs sorununun çözümü çabalarında yeni bir hareketlilik başlatmasını umut ettiğini belirtti.
Kocias, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’ın her zaman yanında ve destekçisi olduğunu da vurguladı.
(SB/HA)
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