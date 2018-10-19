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“kocias’sız Birçok Açık Cephe”

“EMRİMDE 9 MİLYON EURO ÖDENEK VAR, 4,5 MİLYONUNU KIBRIS İÇİN SAKLADIM”

“kocias’sız Birçok Açık Cephe”

“EMRİMDE 9 MİLYON EURO ÖDENEK VAR, 4,5 MİLYONUNU KIBRIS İÇİN SAKLADIM”

19 Ekim 2018 Cuma 08:47
“kocias’sız Birçok Açık Cephe”
“EMRİMDE 9 MİLYON EURO ÖDENEK VAR, 4,5 MİLYONUNU KIBRIS İÇİN SAKLADIM”
Lefkoşa, 19 Ekim 18 (.): Nikos Kocias’ın Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan istifasının, Kıbrıs sorunu ve stratejik projeler alanında açık olan birçok konu bulunduğu bir zamanda gerçekleştiğine dikkat çekildi. 
Fileleftheros “Kocias’sız Birçok Açık Cephe… Dışişleri Bakanı, Kıbrıs Sorunu ve Jeopolitik Projeler İçin Kritik Bir Aşamada İstifa Etmek Zorunda Kaldı” başlıklı haberinde, “inisiyatiflerin ve jeopolitik hareketlerin baş aktörü” diye nitelediği Kocias’ın Yunanistan’ın Kıbrıs’ı etkileyen dış politikasını “şekillendiren, ifade eden ve yöneten” kişi olduğunu, yokluğunun Kıbrıs sorununda bazı sorunlar yaratacağını yazdı.
Gazete Kocias’ın istifasıyla yarım kalan durumları şöyle sıraladı:
“1- Önceden planlanmış Washington ziyareti ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile 13 Aralık’ta yapacağı görüşme. Kasım ayında da Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ABD ziyareti ve Pompeo ile görüşmesi olduğuna dikkat çekiliyor.
2-Washington’da aralık ayında dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşecek ABD-Yunanistan-Kıbrıs-İsrail dörtlü görüşmesi.
3-Muhtemelen, Kıbrıs sorunundaki çalışmalar önümüzdeki aylarda tırmanacak. Kocias, Kıbrıs sorununu şahsen yönetiyordu. Siyasi ve taktik hareketlerin şekillendirilmesine müdahil olmuştu. Sunulan tek kapsamlı öneri olan, BM tarafından olumlu karşılanan ve artık prosedürün ve görüşmelerin kazanımı haline gelen Güvenlik ile ilgili öneriyi şekillendiren oydu.  Önerinin mimarıydı ve yürütmeyi şahsen üstlenmişti. 
4- Bölge ülkeleriyle üçlü işbirlikleri geliştirilmesi ve bunların genişletilmesi. Projeler, yeni ülkelerin de katılımıyla yeni olgular şekillendiriyor ve Sekretarya merkezinin olması gibi kararların temelleri, altyapısı ve uygulama mekanizması oluşuyordu.”

Rum-Yunan ilişkilerinde eş güdümden ve uzlaşılanların uygulanmasından kimin sorumlu olduğunun önemli olduğuna dikkat çeken gazete, Rum yönetimiyle eş güdümü, politika ve kararların uygulanmasıyla inisiyatiflerin ileri götürülmesini üstlenenin Kocias olduğunu, bu noktada büyük bir boşluk ortaya çıkacağını ve Rum yönetiminin bundan kaygı duyduğunu yazdı.

KOCİAS ÖRTÜLÜ ÖDENEĞİNİ GÜNEY KIBRIS’TA AÇIKLADI
Politis ise “Kocias Ödenekler Konusunu Kıbrıs’ta İtiraf Etti… Mahkeme Önünde, Emrinde 9 Milyon Euro Olduğundan Söz Etti” başlıklı manşet haberinde, Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Kocias’ın, Lefkoşa’nın Engomi bölgesinde Yunanistan Büyükelçiliği konutu inşası konusunda Cikko Metropolitliği ile görülen dava sırasında emrindeki örtülü ödeneği açıkladığına dikkat çekti.
Habere göre Kocias, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ndeki duruşmada, büyükelçilik binasını inşa etmek için yeterli parası olduğunu ispat etmek için mahkemeye gizli belge sunan ve 9 numaralı delil olarak kayıtlara geçen belgeyi, daha sonra geri çekmek istemesine rağmen başaramadı. Mahkemenin 9 numaralı delile “mahkeme izni olmadan çoğaltılamaz” şerhi konulmasını da talep etti ancak bu talebi de mahkeme tarafından kabul edilmedi. 
Yeminli ifadesinde Başbakan Çipras ile aralarındaki mutabakat gereği Yunanistan’ın yurtdışındaki konsolosluklarında verilen vizelerden gelen paranın yüzde 30’unun Şubat 2017’den beridir Dışişleri Bakanlığı’nda toplandığını açıklayan Kocias, emrindeki gizli ödenekte 9 milyon Euro bulunduğunu, 2018 için de bir o kadar daha ödeneği olacağını söyledi. Kocias “9 milyon Euro geldi. Bundan 4 milyon 500 bin Euro’nun üzerindeki bir tutarı Kıbrıs için sakladım” dedi.
(ŞA/GÜL) 

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