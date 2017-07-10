Güney Kıbrıs:
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10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:29

Kocias, Koordiansyon İçin Güney Kıbrıs’a Gelecek

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, Kıbrıs’a ilişkin konferansın başarısız olmasının ardından Kıbrıs sorunundaki çıkmaz sonrasındaki faaliyetlerin koordinasyonu konularını ele almak amacıyla 17 Temmuz’da Güney Kıbrıs’a geleceği belirtildi.

Kocias, Koordiansyon İçin Güney Kıbrıs'a Gelecek
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KOCİAS, KOORDİANSYON İÇİN GÜNEY KIBRIS’A GELECEK

Lefkoşa, 10 Temmuz 17 : Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, Kıbrıs’a ilişkin konferansın başarısız olmasının ardından Kıbrıs sorunundaki çıkmaz sonrasındaki faaliyetlerin koordinasyonu konularını ele almak amacıyla 17 Temmuz’da Güney Kıbrıs’a geleceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, Kıbrıs’a, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının yapılacağı Brüksel’den geleceğini yazdı.

Habere göre, Kocias, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelerek, bu dönemde, siyasi ve diplomatik düzeyde her iki hükümet tarafından yapılması gereken eylem ve faaliyetleri ele alacak.

Gazete, aynı haberin içerisinde, Yunanistan Dış Politika Konseyi’nin (ESEP), bugün öğleden sonra Kıbrıs sorunu gündemiyle, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias başkanlığında toplanacağını yazdı.

Habere göre, Kocias, ESEP üyelerine Crans-Montana’da yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verecek.

Haberde ayrıca Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın ise yarın Yunan Meclisi’ni, Crans-Montana hakkında bilgilendireceği anımsatıldı.

(FK/FEZ)

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