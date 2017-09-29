Kocias: “güvenliğin Müzakeresi Yunan Diplomasisinin Başarısı”

Lefkoşa, 29 Eylül 17 (.): Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias “Güvenlik ve Garantilerin müzakere masasına girmesinin Yunan diplomasisinin büyük başarısı olduğunu” söyledi.

Alithia ve diğer gazetelere göre Kocias Yunan ERT televizyonuna verdiği mülakatta “Kıbrıs sorununu, Kıbrıs Türk toplumunun görüşleri meselesi olarak müzakere etmeye son verdik, (sorunu) esasına, yani yasadışı işgal esasına oturttuk” dedi.

“BM’nin, Kıbrıs sorununun garantiler ve müdahale hakkının varlığı ile çözülemeyeceğini kabul ettiği” iddiasında da bulunan Kocias, “Genel Sekreter’in bunu, kendi görüş ve önerilerinde benimsediğini, hatta Kıbrıs’ın normal devlet olması gerektiği görüşünü ortaya koyduğunu” söyledi.

Kocias “BM, Kıbrıs prosedürünü ucu açık görüyor, bir üçüncü aşaması olması ve ön hazırlığının Türk tezleri açısından çok iyi yapılması gerektiğini düşünüyor” dedi.

Fileleftheros haberi “Üçüncü Aşama İçin Daha İyi Ön Hazırlık… Kocias: BM Örgütü Kıbrıs’ın Normal Devlet Olması Gerektiğini Benimsedi” başlığıyla aktardı.

Haravgi “Güvenlikle İlgili Görüşme Yunan Diplomasisinin Başarısı” başlığını attı.

(ŞA/ÖK)