Kocias: “çavuşoğlu Beni Takip Ediyor”

ÇAVUŞOĞLU’NUN KKTC ZİYARETİ

Lefkoşa, 18 Temmuz 17 : Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, bugünkü Rum Ulusal Konsey toplantısına katılmak ve temaslarda bulunmak amacıyla dün Güney Kıbrıs’a gitti.

Politis ve diğer gazeteler, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın bugün yeniden toplanacak Rum Ulusal Konsey toplantısına katılmak ve temaslarda bulunmak amacıyla dün akşam Güney Kıbrıs’a gittiğini yazdılar.

Gazete, “Kocias ve Çavuşoğlu Bugün Eş Zamanlı Lefkoşa’da – Koordinasyon Günü” başlıkları altında verdiği haberinde, Crans Montana zirvesi sonrasında ve Eylül ayında BM’nin son bir girişim yapma ihtimali çerçevesinde Yunan Dışişleri Bakanı Kocias’ın Güney Kıbrıs’a gittiğini yazdı.

Haberde, Kocias’ın bu sabah, ağırlıklı olarak Rum yönetimi ile Yunanistan’ın güvenlik ve garantiler konularında koordinasyonunu sağlamak amacıyla düzenlenecek Rum Ulusal Konseyi toplantısına katılacağı belirilirken, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da KKTC’de bu akşam Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve diğer KKTC yetkilileriyle yemekte bir araya geleceği vurgulandı.

Gazete, Kocias’ın AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmak üzere dün Brüksel’de bulunduğu sırada basına yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorunu ve Çavuşoğlu’nun KKTC’yi ziyaretine değindiğini belirtti.

“Çavuşoğlu’nun da Kıbrıs’a gideceğinin” belirtilmesi üzerine Kocias’ın, “Kıbrıs’ı ziyaret edeceğimi öğrenince o da aynısını yapmaya karar vermiş” dediğini ve esprisel bir şekilde “beni takip etmeyi alışkanlık haline getirdi” ifadesini kullandığını yazan gazete, Kocias’ın sözlerini “bu kötü değil, yeter ki aynı hedefi olsun” şeklinde tamamladığını vurguladı.

“AB GÖRÜŞÜNÜ DAHA NET ORTAYA KOYMALI”

Kocias açıklamasında, AB’nin, “Kıbrıs gibi, üyesi bir ülkenin bir bölümünün üçüncü bir ülke tarafından işgal edilemeyeceği ve bu ülkenin üye bir ülkeye müdahale etme hakkına sahip olmayacağı görüşünü Türkiye’ye daha net biçimde dile getirmesi gerektiğini” de öne sürdü.

Habere göre, Crans Montana zirvesinin “başarısız olma sebebinin ne olduğunun” sorulması üzerine ise Kocias şunları söyledi:

“Ben başarısızlık kelimesini kullanmazdım. Sadece hepimizin beklediği sonucu vermedi derdim. Bizim açımızdan bakarsak bazı önemli adımlar gerçekleşti. Gazeteciler sürekli bana neyin daha iyi olabileceğini soruyorlar. İlk olarak, Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türkler arasında daha iyi bir karşılıklı anlayışın olması gerektiğini söylerdim”

“Türk askerinin adadaki varlığından ötürü ve demokratik seçim açısından en çok kaybedenin Kıbrıslı Türkler olduğunu” iddia eden Kocias, Kıbrıs Rum yönetiminin “sadece mülklerini, doğdukları yerleri ve evlerini kaybetmeleri konusunu, doğru bir davranış olsa da, protesto etmekle kalmaması, Kıbrıslı Türkleri de, Kıbrıslı Rumlar gibi, Türk askerinin varlığından mağdur olanların arasına katması gerektiğini” savundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Mayın Tarlalarının Olmadığı Müzakereler – Kıbrıs-Yunanistan Arasında Kocias’ın Ulusal Konsey’e Katılımıyla Koordinasyon – Türkiye-Akıncı Yeni Yol Haritası Hazırlıyor”.

Alithia: “Türkler Kocias’a Yanıt Vermek Adına Çavuşoğlu’nu Acilen İşgal Bölgelerine Gönderdiler ve Kıbrıs Sorununda Yeni Yol Haritası Hazırlıyorlar”.

Haravgi: “Kocias: Türkiye’nin Talepleri Çağdışı”.

(SB/ÖK)