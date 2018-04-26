Kocias, 7 Mayıs’ta Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde İfade Verecek

Lefkoşa, 25 Nisan 18 : Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, 7 Mayıs’ta Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde ifade vereceği bildirildi.Fileleftheros gazetesi, Kocias’ın, Yunanistan Hükümeti ile Cikko ve Dillirga Metropoliti arasında yaşanan arsa krizinin mahkemeye taşınması sonucu, 7 Mayıs’ta görülecek davada ifade vereceğini yazdı.Haberde, Cikko ve Dillirga Metropolitliği’nin Yunan Hükümeti’ne, büyükelçilik inşa edilmesi için arazi tahsis ettiği; ancak Yunan Hükümeti’nin binayı inşa etmekte geciktiği ve arsa krizinin bu sebepten ötürü çıktığı kaydedildi.(GE/HÖ)