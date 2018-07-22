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Kocias: “Yeni tur müzakerelere daha iyi şartlarla gidiyoruz”

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias “Yunanistan ile Rum kesiminin, yeni tur müzakerelere, ilk kez öncekilerden daha iyi şartlarla gitmekte olduğunu” söyledi.

Kocias: “Yeni tur müzakerelere daha iyi şartlarla gidiyoruz”

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias “Yunanistan ile Rum kesiminin, yeni tur müzakerelere, ilk kez öncekilerden daha iyi şartlarla gitmekte olduğunu” söyledi.

22 Temmuz 2018 Pazar 07:57
Kocias: “Yeni tur müzakerelere daha iyi şartlarla gidiyoruz”

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias “Yunanistan ile Rum kesiminin, yeni tur müzakerelere, ilk kez öncekilerden daha iyi şartlarla gitmekte olduğunu” söyledi.

Alithia ve diğer gazetelere göre, Yunanistan’daki bir gazeteye demeç veren Kocias, “geçmişte her tur yeni müzakerenin bir önceki müzakerelere göre tezlerin kaybıyla gerçekleştiğini, ancak ilk kez bu tarihsel eğilimin bozulduğunu” öne sürdü.

“Yeni müzakereye, Sayın Eide’nin hazırlamış olduklarından daha iyi şartlarla gitmekte olduklarını” savunan Kocias, “(yeni tur müzakerelere), Crans Montana görüşmelerinin sonunda ifade edilen, BM Genel Sekreterinin çok ciddi önerileriyle gitmekte olduklarını” ileri sürdü.

Kocias “müzakerelere, garanti ve ittifak anlaşmalarının artık muhafaza edilemeyeceklerine dair teze sahip olarak gitmekte olduklarına” işaret etti.

Buna paralel olarak “Kıbrıs sorununun BM kararları temelindeki çözümünün, işgal birliklerinin çekilmesiyle birlikte, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin barışçıl bir şekilde gelişmesi için temel şart olduğunu” da ileri süren Kocias, sözlerinin devamında enerji konulu bir soruya da yanıt verdi.

Gazeteye göre, Güney Doğu Akdeniz’deki enerji yataklarından istifade edilmesi, Yunanistan üzerinden Avrupa’ya boru hattı gelişi ve güvenlik konularındaki tehlikeler konusundaki bir soruya yanıtında Kocias, bu tarz tehlikelerin Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın daha sıkı bir şekilde bağlanması ve bölgedeki ittifakların geliştirilmesiyle göğüslenebileceğini ifade etti.

Bununla birlikte “Türkiye’yle daha iyi ilişkiler arzulayacaklarını” ifade eden Kocias, “ancak bunun yalnızca kendilerine bağlı olmadığını” iddialarına ekledi.

Kocias’ın açıklamaları Haravgi’de “Daha İyi Şartlarla Yeni Müzakere”, Fileleftheros’ta ise “Daha İyi Şartlar Altında Yeni Müzakereler” başlığıyla yer buldu.

 

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Son Güncelleme: 22.07.2018 11:09
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