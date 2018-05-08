Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100523
ALTIN
180.772
DOLAR
4.2910
STERLİN
5.7974
EURO
5.0976
Trafikte tartıştığı kişinin dişlerini kırdı
GAZİMAĞUSA'DA TRAFİKTE KAVGA
3020 kg demirleri çaldı tutuklandı
DEMİR HIRSIZI TUTUKLANDI
Cep telefonunu çalan kişi tutuklandı
CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI
23 iş yerine 108 bin 790 TL ceza
23 İŞ YERİNE 108 BİN...
banner256

Kocias: “Ne Atatürk Ne Cunta Bizi Böyle Aşağıladı”

“BU HAREKET BENİM ÜZERİMDEN YUNAN DEVLETİNE YAPILMAKTADIR”

Kocias: “Ne Atatürk Ne Cunta Bizi Böyle Aşağıladı”

“BU HAREKET BENİM ÜZERİMDEN YUNAN DEVLETİNE YAPILMAKTADIR”

08 Mayıs 2018 Salı 08:40
Kocias: “Ne Atatürk Ne Cunta Bizi Böyle Aşağıladı”

“BU HAREKET BENİM ÜZERİMDEN YUNAN DEVLETİNE YAPILMAKTADIR”
YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI’NIN MAHKEMEYE ÇEKİLMESİ YUNANİSTAN VE KIBRIS CUMHURİYETİ’NİN AYIBIDIR… TÜRKİYE’DE BİZE KIBRIS’TAKİNDEN İYİ DAVRANILDI”
Cikko Manastırı’nın Yunanistan’a verdiği ancak şimdi geri istediği Engomi’deki arsa mahkemeye taşındı. Davalı taraf adına mahkemede hazır bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, mahkemeye çıkarılması, özellikle de davacı tarafın avukatının sorduğu sorular üzerine çılgına göndü. 
Davayı “kendi şahsında Yunan devletine hakaret” diye niteleyen ve “Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın mahkemeye çekilmesi, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ayıbıdır” diyerek isyan eden Kocias, “Türkiye’de bize Kıbrıs’takinden daha iyi davranıldı” vurgusu yaptı.
Nikos Kocias’ın, Rum-Yunan ilişkileri açısından benzeri görülmemiş sözler sarf etmesinden dolayı davayı Yunan medyasının da yakından izlediğine dikkat çekildi. 
Alihtia, haberi “Ne Atatürk, Ne Cunta Bizi Bu Şekilde Aşağıladı” başlığıyla ikinci manşet olarak birinci sayfasından, “Nikos Kocias Cikko Manastırı’nın Yunanistan’a verdiği arazi davası için gittiği Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde çaktı gürledi” vurgusuyla aktardı. 
Kocias, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde dün görülmeye başlanan davada, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi İlias Fotopulos’la birlikte davalı taraf adına hazır bulunarak ifade verdi. Davacı Cikko Manastırı’nın avukatı Kostas Velaris’in soruları üzerine çılgına dönen Kocias, “bu hakaret benim üzerimden Yunan devletine yapılmaktadır. Yunanistan, ne cunta döneminde ne de Türkiye tarafından bu şekilde aşağılandı” dedi. 
Davacı avukatını, Cikko Metropoliti’nin Yunan makamlarıyla görüşmesini engellemeye çalışmakla suçlayan Kocias, bu anlaşmazlığın Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın asliye hukuk konusu değil uluslararası hukuk konusu olduğunu söyledi.
Sorularına devam etmesi üzerine davacı avukatını “konuyu saptırmaya çalışmakla” da suçlayan ve azarlayan Kocias, mahkeme başkanına “benim şahsımda neden Yunanistan devletine hakaret ediliyor? Bana alakasız sorular soruyor, kendisini sadede gelmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı. 
“ATATÜRK 1930’DA BİZE ANKARA’NIN MERKEZİNDE ARSA VERDİ, BİNA 80 YIL SONRA YAPILDI”
Kocias “bu tür meselelerde Türkiye bile bizi mahkemeye vermedi” dedi, şunları söyledi: “Kemal Atatürk büyükelçilik inşası için 1930’da Yunan devletine Ankara’nın merkezinde arazi verdi. Satmadık. Ankara’da 30’larda aldığımız araziye , bina 80 yıl sonra inşa edildi. Türkiye’de Yunanistan’a Kıbrıs’takinden daha iyi davranıldı. Mevcut hükümete sempatiniz olmadığı ortada.” 
Gazete Cikko Manastırı’nın, yeni büyükelçilik binası yapılması için Yunan kamusuna 1998’de  Lefkoşa’daki arazilerinden birini verdiğini ancak büyükelçilik binası inşa edilmediğini, Yunanistan’ın söz konusu araziyi satmak istediği yolundaki bilgileri hatırlattı.
Politis de haberi birinci sayfasından, fotoğraf destekli ve “Arsa ve Kıbrıs Sorunu İçin Mücadeleler… Kocias: Türkiye Bile Bize Böyle Davranmadı… Yunanistan ve Ciko ‘Kutsal Savaşta’ (haçlı savaşı)” başlığıyla aktardı.
Davacı avukatının Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’a atıf yapması üzerine sinirlerine hakim olamayan Yunan Dışişleri Bakanı’nın, Crans Montana’da Güney Kıbrıs için verdikleri mücadeleleri hatırlattığını yazan gazete Kocias’ın “cunta döneminde bile Yunanistan bu şekilde mahkemeye çekilmedi” serzenişini öne çıkardı.
Haravgi birinci sayfadan fotoğraflı aktardığı haberine “Mahkemede N. Kocias’ın Önünde Rezillik” ve iç sayfasında da “Cunta Döneminde Bile Böyle Davranış Görmedik… Yunanistan Dışişleri Bakanı Engomi’deki Arsa İçin ‘Yaylım Ateşle’ İfade Verdi” başlığını attı. 
Fileleftheros “Arsa Konusu Kıbrıs-Yunanistan İçin Ayıp…Yunan Dışişleri Bakanı’nın Nitelemeler ve Suçlamalarla Uzun Süreli İfadesi… Kocias ‘ Başkeşiş İle Anlaşmaya Vardık,  Avukatı Tepki Gösterdi” başlığını kullandı. Gazete Kocias’ın, Crans Montana’da Rum tarafı için verdiği mücadeleleri anlattığı bölümü ise “Kocias: ‘Kıbrıs’ın Bayrağını Yukarda Tutuyorum’” başlığıyla verdi. 
 


Son Güncelleme: 08.05.2018 13:38
Anahtar Kelimeler:
YunanistanMahkemesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Hristodulidis: “BM'nin Danışman Atama Kararı Olumlu Bir Gelişme”
"Hristodulidis: “BM'nin Danışman Atama Kararı Olumlu Bir Gelişme”
Anastasiadis’in Annesi Bugün Defnedilecek
Anastasiadis’in Annesi Bugün Defnedilecek
Lakkotripis, Mısır’da Temaslarda Bulunuyor...
Lakkotripis, Mısır’da Temaslarda Bulunuyor...
Fotiu Kayıplar Konusunda Konuştu
Fotiu Kayıplar Konusunda Konuştu
Avrupa Parlamentosu (AP) Dilekçeler Komitesi’nin Ziyareti Bugün ve Yarın!
Avrupa Parlamentosu (AP) Dilekçeler Komitesi’nin Ziyareti Bugün ve Yarın!
Üçlü Zirve Temasları Bugün Başlıyor...
Üçlü Zirve Temasları Bugün Başlıyor...
Turist Akışının Artması Sebebiyle Havaalanı Güvenliği Arttırıldı!
Turist Akışının Artması Sebebiyle Havaalanı Güvenliği Arttırıldı!
Angelidis AB Savunma Bakanları Gayrı Resmi Toplantısına Katıldı!
Angelidis AB Savunma Bakanları Gayrı Resmi Toplantısına Katıldı!
Limasol’da Gangster Filmlerini Anımsatan Kovalamaca
Limasol’da Gangster Filmlerini Anımsatan Kovalamaca
Prodromu Guterres Çerçevesi Hakkında Konuştu...
Prodromu Guterres Çerçevesi Hakkında Konuştu...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim