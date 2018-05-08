Kocias: “Ne Atatürk Ne Cunta Bizi Böyle Aşağıladı”

“BU HAREKET BENİM ÜZERİMDEN YUNAN DEVLETİNE YAPILMAKTADIR”

“YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI’NIN MAHKEMEYE ÇEKİLMESİ YUNANİSTAN VE KIBRIS CUMHURİYETİ’NİN AYIBIDIR… TÜRKİYE’DE BİZE KIBRIS’TAKİNDEN İYİ DAVRANILDI”

Cikko Manastırı’nın Yunanistan’a verdiği ancak şimdi geri istediği Engomi’deki arsa mahkemeye taşındı. Davalı taraf adına mahkemede hazır bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, mahkemeye çıkarılması, özellikle de davacı tarafın avukatının sorduğu sorular üzerine çılgına göndü.

Davayı “kendi şahsında Yunan devletine hakaret” diye niteleyen ve “Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın mahkemeye çekilmesi, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ayıbıdır” diyerek isyan eden Kocias, “Türkiye’de bize Kıbrıs’takinden daha iyi davranıldı” vurgusu yaptı.

Nikos Kocias’ın, Rum-Yunan ilişkileri açısından benzeri görülmemiş sözler sarf etmesinden dolayı davayı Yunan medyasının da yakından izlediğine dikkat çekildi.

Alihtia, haberi “Ne Atatürk, Ne Cunta Bizi Bu Şekilde Aşağıladı” başlığıyla ikinci manşet olarak birinci sayfasından, “Nikos Kocias Cikko Manastırı’nın Yunanistan’a verdiği arazi davası için gittiği Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde çaktı gürledi” vurgusuyla aktardı.

Kocias, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde dün görülmeye başlanan davada, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi İlias Fotopulos’la birlikte davalı taraf adına hazır bulunarak ifade verdi. Davacı Cikko Manastırı’nın avukatı Kostas Velaris’in soruları üzerine çılgına dönen Kocias, “bu hakaret benim üzerimden Yunan devletine yapılmaktadır. Yunanistan, ne cunta döneminde ne de Türkiye tarafından bu şekilde aşağılandı” dedi.

Davacı avukatını, Cikko Metropoliti’nin Yunan makamlarıyla görüşmesini engellemeye çalışmakla suçlayan Kocias, bu anlaşmazlığın Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın asliye hukuk konusu değil uluslararası hukuk konusu olduğunu söyledi.

Sorularına devam etmesi üzerine davacı avukatını “konuyu saptırmaya çalışmakla” da suçlayan ve azarlayan Kocias, mahkeme başkanına “benim şahsımda neden Yunanistan devletine hakaret ediliyor? Bana alakasız sorular soruyor, kendisini sadede gelmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ATATÜRK 1930’DA BİZE ANKARA’NIN MERKEZİNDE ARSA VERDİ, BİNA 80 YIL SONRA YAPILDI”

Kocias “bu tür meselelerde Türkiye bile bizi mahkemeye vermedi” dedi, şunları söyledi: “Kemal Atatürk büyükelçilik inşası için 1930’da Yunan devletine Ankara’nın merkezinde arazi verdi. Satmadık. Ankara’da 30’larda aldığımız araziye , bina 80 yıl sonra inşa edildi. Türkiye’de Yunanistan’a Kıbrıs’takinden daha iyi davranıldı. Mevcut hükümete sempatiniz olmadığı ortada.”

Gazete Cikko Manastırı’nın, yeni büyükelçilik binası yapılması için Yunan kamusuna 1998’de Lefkoşa’daki arazilerinden birini verdiğini ancak büyükelçilik binası inşa edilmediğini, Yunanistan’ın söz konusu araziyi satmak istediği yolundaki bilgileri hatırlattı.

Politis de haberi birinci sayfasından, fotoğraf destekli ve “Arsa ve Kıbrıs Sorunu İçin Mücadeleler… Kocias: Türkiye Bile Bize Böyle Davranmadı… Yunanistan ve Ciko ‘Kutsal Savaşta’ (haçlı savaşı)” başlığıyla aktardı.

Davacı avukatının Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’a atıf yapması üzerine sinirlerine hakim olamayan Yunan Dışişleri Bakanı’nın, Crans Montana’da Güney Kıbrıs için verdikleri mücadeleleri hatırlattığını yazan gazete Kocias’ın “cunta döneminde bile Yunanistan bu şekilde mahkemeye çekilmedi” serzenişini öne çıkardı.

Haravgi birinci sayfadan fotoğraflı aktardığı haberine “Mahkemede N. Kocias’ın Önünde Rezillik” ve iç sayfasında da “Cunta Döneminde Bile Böyle Davranış Görmedik… Yunanistan Dışişleri Bakanı Engomi’deki Arsa İçin ‘Yaylım Ateşle’ İfade Verdi” başlığını attı.

Fileleftheros “Arsa Konusu Kıbrıs-Yunanistan İçin Ayıp…Yunan Dışişleri Bakanı’nın Nitelemeler ve Suçlamalarla Uzun Süreli İfadesi… Kocias ‘ Başkeşiş İle Anlaşmaya Vardık, Avukatı Tepki Gösterdi” başlığını kullandı. Gazete Kocias’ın, Crans Montana’da Rum tarafı için verdiği mücadeleleri anlattığı bölümü ise “Kocias: ‘Kıbrıs’ın Bayrağını Yukarda Tutuyorum’” başlığıyla verdi.

