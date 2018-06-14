Kocias ile Lavrov Kıbrıs sorununu görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Kıbrıs sorunu meselesinin doğru yöntemle yeniden görüşülmeye başlayacağı ve sorununun çözülebileceğine dair umudunu dile getirdi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşen Kocias, Kıbrıs sorununun gerek Makedonya’nın ismi, gerekse Yunanistan-Arnavutluk arasında yaşanan anlaşmazlıklardan daha zor bir mesele olduğunu kaydetti.

Gazete, Lavrov’un ise, Kıbrıs sorununun BM kararları zemininde ve iki toplum arasında varılacak anlaşmalar çerçevesinde çözülmesi gerektiğini ifade ederek, Rusya’nın Yunanistan ile bu konuda ortak görüşe sahip olduğunu söylediğini yazdı.



Habere göre Lavrov, Kocias ile yaptıkları görüşmede Kıbrıs sorununa dair görüş alışverişi yaptıklarını belirterek, liderlere, yıllardır süregelen bu sorunu BM Güvenlik Konseyi kararları zemininde çözmeleri çağrısında bulundu.