Güney Kıbrıs:
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23 Ocak 2017 Pazartesi 10:29

Kocias: “geçici Kalma Paktı Önerdik”

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Yunanistan’ın sunduğu önerilerin arasında, “yabancı askerlerin çekilmesine ilişkin Geçici Kalma Paktı imzalanması” önerisinin de bulunduğunu açıkladı.

Kocias: 'geçici Kalma Paktı Önerdik”
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Yunanistan’ın sunduğu önerilerin arasında, “yabancı askerlerin çekilmesine ilişkin Geçici Kalma Paktı imzalanması” önerisinin de bulunduğunu açıkladı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias’ın “RealNews” gazetesine verdiği demeçte Kıbrıs sorunu ve ülkesinin bu konudaki önerilerine değindiğini yazdılar.

Habere göre Kocias açıklamasında, “yabancı askerlerin Kıbrıs’ta kalması konusunda Geçici Kalma Paktı önerisinde bulunduklarını” belirterek “birleşme aşamasındaki Almanya’yla Sovyetler Birliği arasında imzalanan ve Sovyet askerlerinin geri çekilmelerinin hukuki zemini ile geri çekilmenin takip edilmesini düzenleyen anlaşmayla benzer (ancak denk değil) olduğunu” vurguladı.

Kocias “Aynı şeyler, aynı zaman diliminde Yunan ordusu için de geçerli olacak” şeklinde konuştu.

“Yunan Alayı’nın adada yasal olarak bulunduğunu ancak sayıca çok fazla olan Türk ordusunun yasadışı şekilde bulunduğunu” iddia eden Kocias, üçüncü ülkelerin jeopolitik çıkarlarının Kıbrıs sorununun çözümü için kriter olamayacağını ifade etti.

Kocias, AB üyesi bir ülkenin üçüncü bir ülke tarafından kontrol edilemeyeceğini Türkiye’nin anlaması gerektiğini, AB’nin kendi topraklarına müdahale haklarını ve garantileri kabul etmesinin söz konusu olmadığını, bu konuda bilirkişi raporları olduğunu iddia ederek, ayrıca hiç kimsenin böyle bir şeyi BM üyesi bir ülke için de kabul etmeyeceğini savundu.

Gazete, Kocias’ın ayrıca, garantörlük anlaşmalarının yerine ülkesinin önerdiği “Dostluk Anlaşması’na” da değindiğini ve “dünya tarihindeki tecrübeleri inceleyerek edindiğimiz sonuca göre, bu anlaşmayla üç ülke, ekolojik ve örgütlü suç ile terörizm gibi modern ortak tehlikelere karşı işbirliği yapacaklarını” söylediğini yazdı.

Kocias, “ayrıca, işbirliği mekanizması ve olumlu ajandanın sürdürülmesinin de mevcut olacağını” belirtirken “bir ülkenin diğeri aleyhine hareket edemeyeceğini ya da iç işlerine karışamayacağını” ifade etti.

Kocias, “bazı uluslararası güçlerin bu fikri alarak bunun ruhuna aykırı şekilde, yeni bir garantörlük anlaşması gibi değerlendirmek istediklerini, buna izin vermeyeceklerini” öne sürdü.

“ERDOĞAN ZEKİ VE ÖNEMLİ BİR LİDER”

Gazete, Kocias’ın söyleşisinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki görüşlerini de dile getirdiğini ve Erdoğan’ın “zeki, tecrübeli ve sorunların uzlaşılarla çözüleceğini bilen Türkiye’nin önemli lideri olduğunu” söylediğini de aktardı.

Habere göre Kocias, “Kıbrıs sorununa ilişkin alacağı kararların Erdoğan’a kalmış olduğunu ve herkes gibi onun da değerlendirileceğini” belirterek “Bizim değerlendirmemiz soyut sorulara değil somut olaylara göre olacaktır” ifadesini kullandı.

Kocias ayrıca, Rum lider Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la ilişkilerinin “arkadaşlık ve vatanseverlik temelinde olduğunu” da sözlerine ekledi.

Diğer gazeteler ise Kocias ‘ın açıklamalarını şu başlıklarla yansıttılar:
Simerini: “Uzlaşmaya Evet Tavizlere Hayır”

Alithia: “Yabancı Askerler İçin ‘Geçici Kalma Paktı’ Öneriyoruz”
Politis: “Arkadaşlık ve Vatanseverlik İlişkileri”

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