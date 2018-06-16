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Kocias: “Garantör güç olmak istemiyoruz”

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Yunan Hükümeti’nin hedefinin, müdahale hakları ve üçüncü ülkelerin garantisi olmaksızın Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu ifade etti.

Kocias: “Garantör güç olmak istemiyoruz”

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Yunan Hükümeti’nin hedefinin, müdahale hakları ve üçüncü ülkelerin garantisi olmaksızın Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu ifade etti.

16 Haziran 2018 Cumartesi 06:53
Kocias: “Garantör güç olmak istemiyoruz”

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Yunan Hükümeti’nin hedefinin, müdahale hakları ve üçüncü ülkelerin garantisi olmaksızın Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu ifade etti.

Alithia gazetesi Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, Rusya ziyareti sırasında Rus gazetesi “İzvestiya’”ya röportaj verdiğini yazdı.

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Habere göre Kocias röportajda, Yunanistan’ın, Büyük Britanya ve Türkiye gibi garantör ülke olduğunu, kendilerinin böyle haklar istemediklerini belirtti.

Türkiye’nin 21’inci yüzyıl dünyasını uyarlamakta zorluklara sahip olduğunun görüldüğünü iddia eden Kocias, hiç kimsenin, “işgal altında veya himayesindeymiş” gibi başka bir ülkeye sahip olmasının  mümkün olmadığını savundu.

Uluslararası hukuk temelinde ilkelere dayalı tezlerinden dolayı Rusya’ya da teşekkür eden Kocias Yunanistan’ın, Kıbrıs’ın, BM’nin normal ve düzenli üye devletine dönüşmesini arzuladığını belirtti.

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Son Güncelleme: 16.06.2018 10:20
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