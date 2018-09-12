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Kocias: “Garanti Ve İttifak Antlaşmalarının Tasfiyesi Şart”

BM GENEL SEKRETERİ’NİN KIBRIS GEÇİCİ DANIŞMANI LUTE İLE ATİNA’DA GÖRÜŞTÜ, YUNAN TEZLERİNİ AKTARDI

Kocias: “Garanti Ve İttifak Antlaşmalarının Tasfiyesi Şart”

BM GENEL SEKRETERİ’NİN KIBRIS GEÇİCİ DANIŞMANI LUTE İLE ATİNA’DA GÖRÜŞTÜ, YUNAN TEZLERİNİ AKTARDI

12 Eylül 2018 Çarşamba 07:25
Kocias: “Garanti Ve İttifak Antlaşmalarının Tasfiyesi Şart”

BM GENEL SEKRETERİ’NİN KIBRIS GEÇİCİ DANIŞMANI LUTE İLE ATİNA’DA GÖRÜŞTÜ, YUNAN TEZLERİNİ AKTARDI

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici danışmanı Jane Holl Lute, dün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile Atina’da görüştü. Kocias’ın “Garanti ve İttifak Antlaşmaları’nın tasfiyesinin şart olduğu” iddiasını ortaya attığı haber verildi.

Politis “Usulü Konuştular” başlıklı haberinde, Kocias’ın Lute’a Yunanistan’ın, muhtemel takvime ve Kıbrıs sorununun yeniden görüşülmesine dair çabalara bakış açısını anlattığını ve “Garanti ve İttifak Antlaşmaları’nın tasfiyesi gereğini” öne sürdüğünü yazdı.

Habere göre Lute, her zamanki gibi görüşme sonrasında açıklama yapmadan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan ayrıldı, basının karşısına Kocias tek başına çıktı.

Lute’a “Kıbrıs sorununun her şeyden önce bir işgal sorunu olduğu” iddiasını yinelediğini anlatan Kocias, Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklerin ve üç azınlığın haklarıyla ilgili görüşlerini de aktardığını söyledi.

Kocias “Kıbrıslı Rumların ana meselesinin, kendilerini güvende hissetmeleri olduğunu, dolayısıyla iki küçük antlaşmanın (gazete bunların Garanti ve İttifak Antlaşmaları olduğunu yazdı) tasfiye edilmesi gerektiğini söyledim” dedi, şunları da ekledi:

“Kıbrıs sorunuyla ilgili bir görüşmenin usulüne ve takvimine bakış açımızı anlattım ve Genel Sekreter’in herhangi bir Kıbrıs sorununda özlü görüşme veya müzakereye gitmemiz kararının öncesinde özlü ve etkin ön hazırlık yapılması gereğinin altını çizdim ki irade, kabiliyet ve Kıbrıs sorununa özlü ve verimli çözüm olanağı varsa ortaya çıksın.”

Lute’un pek çok istişarenin ardından Londra’ya gitmek için randevu aldığını, bugün nihayet AB konularından sorumlu bakan Alan Duncan ile görüşeceğini yazan gazete Lute’un aslında, Kıbrıs’la ilgili konferansta Birleşik Krallığı temsil etmesine ve Kıbrıs sorununu yönetmesine rağmen Duncan’la değil Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile görüşmek istediğini belirtti.

Habere göre Lute temaslarını yarın Brüksel’de, -Kıbrıs konferansında hazır bulunan-AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüşmesiyle tamamlayacak.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de bugün Almanya’dan Yunanistan’a geçecek ve Kocias’tan, Lute ve TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeleri hakkında bilgi alacak. Kocias ve Hristodulidis, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile üçlü (Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail) iş birliği ve enerji konularını görüşmek üzere birlikte İsrail’e gidecek.

Alithia haberi “Turu Tamamlıyor, Raporu Yazıyor… Lute’un Son Temasları Atina, Londra, Brüksel’de” başlığıyla okurlarına aktardı.

Gazeteye göre Rum ve Yunan Dışişleri bakanları Hristodulidis ve Kocias İsrail’den sonra son günlerde Kıbrıs sorununda yaptıkları yoğun temas turları hakkında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i bilgilendirmek üzere Rum tarafına gidecek.

Kritik New York temasları (BM Genel Kurulu çerçevesinde) öncesinde Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki son koordinasyon pazartesi günü Atina’da, Yunanistan Başbakanlık binasında yapılacak. Bu koordinasyon toplantısına Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ve dışişleri bakanları (Kocias ve Hristodulidis) katılacak.

Fileleftheros haberi “Özlü Ön Hazırlık… Kocias BM Genel Sekreteri’nin Temsilcisine İrade Var mı Ortaya Çıkması Gerektiğini Vurguladı” başlığıyla aktardı.

Haravgi “Lute Kocias’ın Kıbrıs Sorunuyla İlgili Tezlerini Dinledi… Avrupa Bakanı Alan Duncan ile Görüşeceği Londra’ya Gidiyor” başlığını attı.

Son Güncelleme: 12.09.2018 14:00
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