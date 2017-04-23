“Kocias, Eide’yi Guterres’e ŞikÂyet Etti”

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi, “faaliyetlerinden ötürü”, 7 Nisan tarihinde gönderdiği mektupla, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e şikâyet ettiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, “Kocias, Eide’yi Şikâyet Ediyor” başlıklı haberinde, Kocias’ın Guterres’e yönelik 7 Nisan tarihli mektubuyla “Eide’nin Avrupa Birliği’nde geçerli olan dört özgürlüğün Kıbrıs’ta Türk vatandaşları için de uygulanması talebinin ileriye götürülmesi amacıyla faaliyette bulunduğu konusunda” şikâyette bulunduğunu yazdı.

Gazete, geçtiğimiz ay Güney Kıbrıs’ta bulunduğu sırada, Eide’yi aleni olarak Türkiye’nin “lobicisi” diye tanımlayan Kocias’ın, Guterres’e yönelik mektubuyla konuyu BM’nin en üst aşamasında gündeme getirdiğini kaydetti.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, Kocias’ın mektupta Eide’nin misyonuyla ilgili kaygılarını ortaya koyduğunu yazan gazete, Eide’nin “Türk tarafının lehine faaliyette bulunarak, kendisine verilen görev alanını aştığına işaret edildiğini” ileri sürdü.

Gazete; yine elde ettiği bilgilere dayanarak, Kocias’ın Guterres’e yönelik mektubunda, “Eide’nin dört özgürlük konusundaki talebini nasıl ileriye götürebileceği konusunda, Türk tarafına tavsiyelerde bulunduğunu ifade ettiğini” de öne sürdü.

Kocias’ın, “Eide’nin Türkiye’nin bu talebini, AB’yle olan görüşmelerinde ileriye götürdüğüne işaret ettiğini” de yazan gazete, mektupta “Eide’nin konu hakkında teknik aşamada bir anlaşma olduğunu yayıp, anlaşmazlıkların siyasi aşamada tespit edildiğini savunup Atina’daki muhataplarına gönderme yaparak, uluslararası unsurları yanlış yönlendirdiği konusunda şikâyette bulunulduğunu” da belirtti.

Kocias’ın, Eide’nin tek başına mı yoksa üstlerinin direktifleri üzerine mi faaliyette bulunduğunu da sorguladığını kaydeden gazete, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bu hususta açıklama yapmasının beklendiğini iletti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın Guterres’e yönelik mektubunda “Türk ve Kıbrıs Türk tarafının, Kıbrıs sorununun garantiler ve askeri birliklerin adadan ayrılması gibi temel konuların görüşülmesini engellediği” iddiasında bulunduğunu da aktaran gazete, Kocias’ın Türk ve Kıbrıs Türk tarafının, dört özgürlük konusunu gündeme getirdiğini söylediğini de iletti.

Gazeteye göre Kocias, bu konunun Kıbrıs sorununun çözümünü amaçlayan müzakerelerle değil, Türkiye-AB ilişkileriyle alakalı olduğunu da savundu.

Eldeki bilgilerin, “Eide’nin, Türk tarafıyla olan temaslarında, istediğini elde etmesi için kendisine argümanını başka bir temele oturtması konusunda tavsiyelerde bulunduğundan söz ettiğini” kaydeden gazete, daha sonrasında, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, bahse konu talebin ileriye götürülme şeklini değiştirdiklerinin tespit edildiğini ileri sürdü.

“(Türkiye ile Akıncı’nın) son zamanlarda, 1960 Anayasası’na atıfta bulunarak, Türk ve Yunan vatandaşlarına eşit muamele edilmesinden söz ettiklerini” iddia eden gazete, bunun da ötesinde, yine elindeki bilgilere dayanarak, “Eide’nin Brüksel, ABD ve İngiltere’deki bürokrasiyle istişare içerisinde, AB’deki diğer ortakların kaygılarını gidermek için, Türk talebini ‘Kıbrıslılaştırmaya’ çalıştığını” da öne sürdü.

Eide’nin faaliyetlerinin “Lefkoşa” tarafından bilindiğini de belirten gazete, “Lefkoşa”nın buna karşın kamuoyunda Eide’yi desteklemekte olduğunu ekledi.

Öte yandan gazete, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Bart Eide’nin, müzakerecilerin bu hafta yapacağı görüşmelere katılmak için yarın adaya gelmesinin beklendiğini de anımsattı.

RUM DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDA TÜRKİYE TOPLANTISI…

Bu arada gazete, geçtiğimiz Çarşamba günü Rum Dışişleri Bakanlığı’nda, 16 Nisan’da Türkiye’de gerçekleştirilen referandumun akabinde yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi için, kamuoyundan uzak tutulan geniş kapsamlı bir toplantı yapıldığını da yazdı.

Toplantıya, Rum Dışişleri, Savunma ve Enerji bakanları, Hükümet Sözcüsü, RMMO Komutanı, Rum İstihbarat Teşkilatı (KİP) Başkanı ile Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü’nün katıldığını ve gelişmelerin ayrıntılı bir şekilde ele alındığını yazan gazete, atılacak bazı adımların belirlendiğini ekledi.