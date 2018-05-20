Kocias ABD temaslarında Kıbrıs sorununu da gündeme getirecek

Yunanistan Dışişleri Bakanı NikosKocias, ABD’ye gerçekleştireceği ziyarette, Kıbrıs sorununu da gündeme getirecek.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Yunanistan Dışişleri Bakanı NikosKocias’ın gelecek hafta ABD’ye üst düzey bir ziyaret gerçekleştireceğini, ziyarette Kıbrıs sorununun da gündeme geleceğini yazdılar.

Gazete, Kocias’ın dün ABD’nin başkenti Washington’a vardığını ve yarın ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo’yla görüşeceğini belirtirken, Salı günü de BM Genel Sekreteri AntonioGuterres’le bir araya geleceğini vurguladı.

