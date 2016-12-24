Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Aralık 2016 Cumartesi 07:43

Kocas: “Yabancı Asker Ve Garantilerin Olmadığı Bir Çözüm”

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas, Yunanistan’ın Kıbrıs sorununa “doğru, sonuç getirici, fonksiyonel, yabancı askerlerin ve garantilerin olmadığı bir çözüm bulunmasını desteklediğini” açıkladı.

Kocas: 'Yabancı Asker Ve Garantilerin Olmadığı Bir Çözüm”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

YUNANİSTAN-TÜRKİYE DIŞİŞLERİ BAKANLIK GENEL SEKRETERLERİ GÖRÜŞECEK

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas, Yunanistan’ın Kıbrıs sorununa “doğru, sonuç getirici, fonksiyonel, yabancı askerlerin ve garantilerin olmadığı bir çözüm bulunmasını desteklediğini” açıkladı.

Alithia ve diğer gazeteler, Yunanistan Dış Politika Ulusal Konseyi’nin (ESEP) Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas başkanlığında toplandığını, toplantıda Kıbrıs sorununa “doğru, sonuç getirici, fonksiyonel, yabancı askerlerin ve garantilerin olmadığı bir çözüm bulunmasının desteklendiği” sonucuna varıldığını yazdılar.

Habere göre, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada Kocas, Yunanistan’ın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Kıbrıs Rum halkına desteğini vurgulayarak, 9-12 Ocak tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilecek toplantılar çerçevesinde ESEP’de yer alan diğer partilerle daha yakın işbirliği ve bilgi alış verişi gerçekleştirilmesi kararı alındığını belirtti.

Açıklamasında olası bir Çipras-Erdoğan görüşmesine de değinen Kocas, “şu an için Yunanistan ve Türkiye Dışişleri bakanlıkları genel sekreterlerinin bir görüşmesinin söz konusu olduğunu ve bu görüşmede karşılıklı niyetlerin ele alınacağını” ifade etti.

Kocas ayrıca, Annan Planı döneminde Kıbrıs sorunuyla ilgilenen tarafların Atina ve İstanbul’da birer görüşme gerçekleştirdiklerini, Bürgenstock sonrasında ise Karamanlis-Erdoğan, Karamanlis-Annan ve Karamanlis-Erdoğan-Annan görüşmelerinin gerçekleştirildiğini, ancak bir sonuca ulaşılamadığını hatırlattı.

Haberde, ESEP’e katılan diğer Yunan partilerin temsilcilerinin açıklamalarına da yer verildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Sözcü: “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Konferansa Katılımı Tartışmasızdır” Rum Sözcü: “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Konferansa...
Hristodulidis: “Çözüm Olup Olmayacağı Kararı Ankara Tarafından Alınacak” Hristodulidis: “Çözüm Olup Olmayacağı Kararı...
Amerikan Kongresi Raporu... Amerikan Kongresi Raporu...
Güney Kıbrıs’ın Nüfusu Yaşlanıyor Güney Kıbrıs’ın Nüfusu Yaşlanıyor
“ABD Ve İngiltere Rusya’yı İstemiyor” “ABD Ve İngiltere Rusya’yı İstemiyor”
Rum Ombudsman’ın Kıbrıslı Türklerin Futbol Maçı Esnasında Ayrı Tribünlerde Yer Almasına İlişkin Görüşü Rum Ombudsman’ın Kıbrıslı Türklerin Futbol...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Rum Sözcü: “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Konferansa...
Rum Sözcü Nikos Hristodulidis “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Cenevre’deki konferansa katılımı tartışmasızdır....

Haberi Oku