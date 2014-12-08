“Kobay Olduğumuz Doğrulandı”

G20’LER GÜNEY’DE UYGULANAN “TIRAŞLAMAYI” MODEL OLARAK KURUMSALLAŞTIRDI

Euro Grubu’nun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in rızasıyla Güney Kıbrıs’a uyguladığı mevduat tıraşlamasının, Avustralya’da 15-16 Kasım’da gerçekleştirilen G20 zirvesinde artık model olarak kurumsallaştırılmasına karar verildiği bildirildi.

Haravgi, “G20’ler Kıbrıs Tıraşını Model Olarak Kurumasallaştırıyor... Yüksek Oranda Onay Verilmesi Kıbrıs’ın Kobay Olduğunu Doğruluyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, 15-16 Kasım’da onaylanan metinde ekonomiyle ilgili 800 önlem bulunduğunu, bu önlemler arasına gizlenmiş ancak metin analiz edildikçe gün yüzüne çıkmaya başlayan çok önemli bir ayrıntı bulunduğunu yazdı.

Gazeteye göre, “bankaların kurtarılmasında vergi yükümlülerini koruma” gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta uygulanan “tıraşlama” kurumsallaştırılarak dünya çapında çalışanların emekli fonları hedef alındı.

Habere göre, bankacılık kurallarının artık tamamen değiştiğini, bankalara yapılan hiçbir yatırımın artık güvende olmadığını belirten analizciler ve ekonomi uzmanları, sıradan mevduatlar ve çalışanların emekli fonlarını “borçlarını ödemeyen bankaların sigortasız alacaklıları” olarak nitelediler.