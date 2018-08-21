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Klerides’in Eski Evi Tehlikeli Bulunduğu İçin Yıkıldı

Lefkoşa, 21 Ağustos 18 : Rum Yönetimi Başkanlarından Glafkos Klerides’in evinin, geçen cumartesi günü yıkıldığı bildirildi. 

Klerides’in Eski Evi Tehlikeli Bulunduğu İçin Yıkıldı

Lefkoşa, 21 Ağustos 18 : Rum Yönetimi Başkanlarından Glafkos Klerides’in evinin, geçen cumartesi günü yıkıldığı bildirildi. 

21 Ağustos 2018 Salı 08:53
Klerides’in Eski Evi Tehlikeli Bulunduğu İçin Yıkıldı
Lefkoşa, 21 Ağustos 18 : Rum Yönetimi Başkanlarından Glafkos Klerides’in evinin, geçen cumartesi günü yıkıldığı bildirildi. 

Alithia gazetesi, Klerides’in kızının, özel bir kliniğe sattığı Lefkoşa Rum kesimindeki evin, tehlikeli bulunduğu için yeni sahibi tarafından yıkıldığını kaydetti.

Gazete, Klerides’in, Rum Yönetimi Başkanı olduğu dönemde, Rum Başkanlığa taşınmayıp bakanları, liderleri ve başka ülkelerin başkanlarını bu evinde kabul ettiğini aktardı.

Klerides’in kişisel koleksiyonunun bir kısmını “Kıbrıs Üniversitesi” ve Kostas-Ritas Severis vakfına verdiğini aktaran gazeteye Klerides’in 19’uncu yüzyıldan kalma silah, kitap, madalya, fotoğraf, arşiv ve eski haritalar koleksiyonu vardı.

Sosyal paylaşım sitesi kullanıcılarının, yıkım haberinin ardından, tarihi evin çeşitli şekillerde değerlendirilebileceği görüşlerini ortaya koyduklarını aktaran gazete, Klerides’in kızının da aklından bu düşüncelerin geçtiğini ancak 1949 yılında Klerides’in babası tarafından inşa edilmiş binanın son derece tehlikeli bulunduğundan ve yıkılması gerektiğinden hayata geçirilemediğini belirtti. 

(HC/FEZ)

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