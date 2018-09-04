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KKTC’nin Rumların Satın Aldığı Akaryakıttan Elde Ettiği KÂrın 12 Milyon Euro Olduğu İddia Edildi

KKTC’nin Rumların Satın Aldığı Akaryakıttan Elde Ettiği KÂrın 12 Milyon Euro Olduğu İddia Edildi

04 Eylül 2018 Salı 08:55
KKTC’nin Rumların Satın Aldığı Akaryakıttan Elde Ettiği KÂrın 12 Milyon Euro Olduğu İddia Edildi

KKTC’nin, Rumların satın aldığı akaryakıttan elde ettiği kârın 12 milyon Euro olduğu iddia edildi.
Fileleftheros gazetesi, Rum Tüketiciler Birliği’nin açıklamasına dayanarak, Rumların 2018 yılının Ocak-Temmuz ayları arasında KKTC’den 17 milyon 507 bin 574 litre benzin ile mazot alışverişi yaptığını öne sürdü.
Gazete, bu miktarın, Güney Kıbrıs’taki benzin satışlarının yüzde 3,71’ini, mazot satışlarının da yüzde 4,34’ünü oluşturduğunu kaydederken, KKTC’deki toplam akaryakıt satışının yüzde 11’ini oluşturduğunu iddia etti.
RUMLARIN KKTC’YE GEÇİŞLERİ İKİYE KATLANDI
Öte yandan Politis gazetesi de, Rumların KKTC’ye geçişlerinin, 2018 yılının Temmuz-Ağustos aylarında, bir önceki yılın Temmuz-Ağustos aylarına kıyasla neredeyse ikiye katlandığını yazdı.
Gazete, 2018 yılının Temmuz-Ağustos aylarında, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye araçla 89 bin 361 geçiş yapıldığını kaydederken, bu rakamın 2017 yılında 49 bin 500 olduğunu belirtti.
Haberde, bu yıl aynı dönemde Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye 182 bin 500 kişinin geçtiği kaydedildi.
Gazete, Güney Kıbrıs’a geçen Kıbrıslı Türk sayısında ise yüzde 14 oranında azalma yaşandığını ve 2018 yılının Ağustos ayına kadar, KKTC’den Güney Kıbrıs’a araçla 165 bin 703 geçiş yapıldığını yazdı.
 

Son Güncelleme: 04.09.2018 13:30
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